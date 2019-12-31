重建觀塘花園大廈騰出單位　擬作過渡性房屋

公營房屋供應大落後，過渡房屋成基層短暫出路。房屋協會繼推出香港仔漁光村「暫租住屋」後，再利用觀塘花園大廈(二期)重建計劃的空置單位作過渡房屋，首批20多個單位，實用面積介乎278至470平方呎，適合3至5人家庭居住，租金為1300至2100元，暫定明年2月中接受申請。房協指現時花園大廈平均每年約有60伙因各項原因遷出，預計過渡房屋的數目會陸續增加。

花園大廈(二期)建於60年代，5幢大廈提供約2300個單位。房協早於2012年透露向政府爭取撥地重置，直至2017年公布獲批出安定街地皮用作安置重建居民之用。

房協行政總裁黃傑龍接受訪問時指，繼漁光村後，房協再利用重建大廈的空檔期作過渡房屋，首階段撥出燕子樓及喜鵲樓等20多個空置單位，接受3至5人家庭申請，申請人需輪候房委會公屋申請達3年或以上，預計明年2月接受申請、3月中進行電腦抽籤，首批居民預計可於明年第2季入伙。成功申請人將以按月形式獲批「暫准居住證」，而非簽訂一般出租屋邨單位租約，房協會在暫住期內每2年覆核住戶資格，住戶獲批公屋後需交回單位。

房協指會為「暫租住屋」單位進行翻新工程，包括全屋廳房牆身及天花批盪和油漆、更換窗戶、浴室及廚房的牆身和地面鋪砌新磚，並備有洗碗盆和安放煮食爐的枱面，設中央石油氣供應系統，確保符合基本居住要求，樓宇設有升降機。每個單位翻新工程費用約數萬元，視乎面積及單位狀況而定。

房協亦透露花園大廈重建進展，安定街項目的批地程序即將完成，預計明年首季動工，2024年落成，單幢出租屋邨項目可提供380個單位。

隨着安定街項目展開，房協指正為正為觀塘花園大廈(二期)重建計劃進行規劃研究，計劃將現提供600百個單位的燕子樓及300個單位的喜鵲樓納入首階段重建，令遷置安排由三期縮短為兩期，安置工作由原先預計的2036年提早至2030年。兩幢樓宇預計2025年清拆，重建後可提供2100個單位，足以安置第二期重建，即百靈樓、畫眉樓及孔雀樓現時約1400個住戶，3幢樓宇重建後可提供3800個單位，預計可提早至2039年落成。