探射燈：10年未起好　超級單車徑完工無期

早於2008年，政府提出興建一條貫通新界東西的「超級單車徑」，至今仍打通無期，一拖再拖。審計署曾直斥超級單車徑多段工程出現延誤或超支，當中馬鞍山至上水段工程，延遲2年才完工；荃灣至屯門的路段第一工程最終在去年開展，但灣景花園至屯門的餘下路段則未有定案。有區議員批評，政府對於整個工程都「歎慢板」，迄今已歷10年仍未建成。

荃灣至屯門單車徑的前期工程，即由青荃橋至灣景花園段，沿荃灣海濱長約2.3公里，估計所需費用逾1.4億港元，預計2020年第4季完成。荃灣區議員、沿海事務委員會委員鄭捷彬指其餘路段仍未有消息，「唔可以話佢冇做嘢，但真係太慢，而土木工程拓展署通常都係自己諗完個初步構思，先落嚟畀我哋睇。」他批評署方做法因循，「我哋建議過不如嚟聽咗民意先做，咁咪唔會畀市民反對，走少好多冤枉路，佢哋都係照舊（做法）。」

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