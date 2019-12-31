防護中心監察武漢懷疑沙士疫情　制防控措施

內地湖北省武漢市驚爆多宗懷疑沙士個案，香港衞生署今(31日)表示，衞生防護中心密切監察武漢市出現的肺炎病例群組個案，並已聯絡國家衞生健康委員會以取得進一步資料。防護中心已制定一系列監測及防控傳染病的措施，與世界衞生組織及相關衞生部門緊密合作，監察最新發展。

該署指，衞生防護中心港口衞生科一直於各出入境口岸執行健康監察措施，並備有紅外線熱像儀對入境人士進行體溫監測。若發現懷疑嚴重傳染病個案，會即時轉介至公立醫院接受隔離治療。中心已將武漢市的肺炎病例群組個案資料通知醫院管理局，亦會繼續密切監察武漢市肺炎群組個案的最新情況，因應情況更新監測準則和化驗策略。

醫院管理局表示，非常關注內地肺炎病例群組個案，局方已通知前線醫護人員提高警覺。目前未掌握有關懷疑肺炎個案的感染原因，為謹慎起見，已提醒前線醫護加強留意懷疑肺炎求診病人的臨床情況，包括是否有發燒及急性呼吸道感染，或者肺炎徵狀，並且在過去14日內曾到訪武漢市。

若前線醫護人員發現有懷疑個案，須即時將病人安排在負氣壓病房隔離治療，並會盡快提供所需之化驗測試。