麥當勞明起平均加價2%　6件麥樂雞餐維持25元

麥當勞明日凌晨4時起加價。(何天成攝)

麥當勞餐廳明日(2日)凌晨4時起加價，平均加幅2%，主要套餐加1港元，當中包括醒神超值選(14港元麥芝蛋飽醒晨超值選除外)、超值早晨套餐、超值套餐、The Signature Collection套餐、開心樂園餐、A+B下午茶餐、3款超值選(包括：芝蛋脆雞飽、豬柳蛋漢堡、2件脆香雞翼)，而升級至加大套餐或大大啖組合、單點超值選細薯條則加0.5港元。

麥當勞表示，多款深受顧客歡迎的產品售價維持不變，包括25港元的6件麥樂雞麥麥食超值套餐、14港元麥芝蛋飽醒神超值選、5款超值選(11港元魚柳飽、8港元新地、7港元蘋果批、13港元麥旋風、6港元細汽水)，當中超值選魚柳飽、新地及蘋果批更第4年維持價格不變。

麥麥食超值套餐同時推出全新組合，脆辣雞腿飽套餐售價為27港元，原有兩款為25港元的6件麥樂雞超值套餐及26港元雙層芝士孖堡超值套餐。

香港麥當勞企業傳訊高級總監林婉梅表示，今次加幅同以往兩三年差不多，因食品和營運成本上升，已平衡了大家消費能力。她又坦言，近半年以來生意無可避免受影響，但不便透露跌幅。