修例風波：警方旺角發射2020年首枚催淚彈驅散人群

【00:20】防暴警員在旺角登打士街一帶施放催淚彈驅散人群。

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趁昨日(31日)是831港鐵太子站事件4個月，數十名市民晚上港鐵在太子站B1出口外聚集，有人在出口外插上白色鮮花、上香及點放蠟燭，亦有參與者揮舞美國及港英旗幟。防暴警察在旺角警署內以揚聲器，警告在場人士切勿於地上上香及留下火種，否則有機會被檢控，聚集者隨即向警署方向指罵。

至晚上約7時15分，一批防暴警員在太子站B1出口外，拆除市民插上的鮮花及香燭並放入垃圾袋，惹來在場聚集人士不滿，有市民上前理論，防暴警一度拿出胡椒噴霧作戒備及噴射，要求他們不要靠近，期間制服數名男女，並截查在場多名市民。

晚上9時許，有黑衣人在太子拆聖誕裝飾，放在彌敦道堵路。警方速龍小隊驅散並清理路障，同時制服數人。警方指，蒙面暴徒佔據旺角彌敦道及太子道西一帶馬路，以雜物架設路障，現場交通嚴重擠塞。

警方明顯對堵路作出針對性部署，黑衣人拆毀聖誕裝飾堵塞太子彌敦道後，警方隨即重用小型剷泥車清除路障，再將垃圾雜物移至垃圾車運走。

至晚上11時許，警方出動水炮車沿旺角彌敦道推進，並向人群射水驅散，有多人「中招」不適；水炮車隨後朝油麻地方向推進。