公廁多病毒及細菌　近半數人沖廁不蓋板添風險

何栢良指，公廁是散播傳染病其中一個高危場所，培養良好的衞生及如廁習慣很重要。（袁志豪 攝）

港人的如廁習慣處處暗藏致病危機！香港大學最近發表研究，發現港人使用公廁的衞生習慣欠佳，多達44%人沖廁前從不蓋上廁板，會用酒精消毒坐廁或用廁紙墊在廁板如廁的人均不足30%，部分人甚至從不用梘液洗手。負責研究的港大感染及傳染病中心總監何栢良指出，不少人嫌公廁骯髒而不肯接觸廁板甚至梘液，其實反增加自己暴露於病菌溫床的風險。

為收集港人使用公廁的衞生習慣，研究團隊從10間社區中心招募26名成年人進行焦點小組討論，然後再以問卷訪問300名港人。調查發現港人在調查的過去3個月最常使用的公廁是商場廁所，其次是食肆及港鐵站；有使用街道公廁的人則不足10%。

研究發現，每次如廁前用廁紙抹坐廁的人不足一半，用酒精消毒坐廁的人僅23%，另僅30%人會用廁紙墊在廁板上如廁；有17%人甚至會踏在廁板上如廁。每次如廁後用梘液洗手的人只有69%。44%人表示從不蓋上廁板沖廁，以長者居多。調查同時詢問受訪者認為哪些如廁行為對健康構成威脅，僅有34%人認為沖廁時沒蓋上廁板會增加傳染風險。

研究從焦點小組討論了解到部分港人如廁衞生習慣欠佳的有趣觀點，有男長者表示「只有接觸到自己尿液才會洗手」。有不少受訪者不願使用公廁梘液，是因為「公廁梘液大多很稀，有溝水嫌疑」；部分人不想接觸到梘液按壓位置而寧願棄用，甚至只會使用有自動感應的洗手液機。至於從不沖廁前蓋上廁板的人，大多擔心廁板沾有糞便或尿液而不願用手接觸。

何栢良表示，公廁是散播傳染病其中一個高危場所，上述研究反映港人如廁衞生習慣欠佳，讓公廁病菌有機可乘。當中較嚴重的一個問題是近半人從來沒有沖廁前蓋上廁板的習慣，外國有實驗發現沖廁時，廁所水可彈至6呎外的範圍，「係可以將糞便嘅菌沖晒出嚟」；除了人之外，馬桶邊的廁紙卷、地面甚至空氣都可遭廁水濺到病菌，愈狹窄的廁格風險愈高。

他又說，公廁的病毒及細菌量驚人，半粒紅豆大小的糞便已藏有高達1000億粒諾如病毒及輪狀病毒，人體只要吸入當中一百粒已可致病。其他常見病菌還包括沙門氏菌、金黃葡萄球菌、志賀氏菌及難辨梭狀芽孢桿菌。如果有傷口又接觸到大量細菌，嚴重甚至可演變成食肉菌感染。

公廁無論門柄、沖廁掣、廁板、廁格門、洗手盆或水龍頭，處處都是病菌溫床，如廁後用梘液洗手至為重要，他指用清水洗手可大致沖走90%細菌，配合梘液可達99%，他說勿小看這些細微差別，兩者之間可能已相差大量細菌數目。他建議最好再自備一支酒精搓手液，能進一步將雙手的細菌量減至最少。