何栢良：武漢肺炎已超級傳播　冀內地公開病毒基因圖譜

湖北武漢爆發不明肺炎個案，至今累計達59宗懷疑個案。港大感染及傳染病中心總監何栢良認為，當地已出現超級傳播的現象，預計會進一步爆發，希望內地採取更高透明度處理方法，發放更多相關個案的流行病學資料，一旦確認病毒，盡快將病毒的基因圖譜公開，才能讓專家盡快對症下藥。

何栢良表示，武漢至今累計出現59宗不明肺炎個案，大部分病例都與華南海鮮市場有關，認為當地已出現超級傳播的現象，預計會進一步爆發。他認為，如果是新出現的傳染病，冠狀病毒仍是其中一個可能性，而通報中提到已為病毒進行進一步鑑定，何相信內地當局可能已經對病毒有頭緒，並正進行確認工作，若涉及新出現傳染病病毒，按照國際慣例，需要兩個高規格的實驗室獨立進行樣本化驗，若確定是相同結果，才適合公布病毒來源。他希望內地採取更高透明度方法，發放更多該59宗病例的流行病學資料，一旦確認病毒，盡快將病毒的基因圖譜公開，才能讓專家進行快速測試，對症下藥。

他提到，市民要認清不明肺炎爆發的嚴重性，做好個人衞生措施，包括在人多地方戴口罩，避免到內地醫院及濕街市，又認為今次事件懷疑是新型的傳染病病毒由動物傳播到人類身上。