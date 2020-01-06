業界反對推專營的士　轟政府「趁病攞命」

政府提出引入專營的士，立法會《專營的士服務條例草案》委員會今(6日)召開首場公聽會，約60個團體代表出席。多名業界代表明言反對引入專營的士，認為只會進一步打擊業界生意，加劇司機人手不足問題，雪上加霜，促請當局撤回方案，並先改善行業質素及司機收入。

市區的士總會主席陳志楠指，自UBER等加入市場，的士業界已「病晒」，因乘客數量減少，過去半年的生意更是每況愈下，進一步引入專營的士如同「趁我哋病，攞我哋命」。他促請政府先透過法例改善行業質素及司機收入，減少不良司機的數量，冀政府回頭是岸、以民為本，撤回建議。

香港無線電的士聯誼會主席黃羽庭指，業界司機數量不足，司機更出現老化，現時已欠缺10%日間司機，未來引入600輛專營的士需要約1500名司機，將加劇人手不足，加上乘客量減少，生意將進一步受影響。

新星的士投資公司代表楊林珊指出，受示威影響，業界面對前所未見的挑戰，遊客數量減少、司機流失，生意一落千丈。九龍的士車主聯會有限公司主席任太平亦表示，社會動盪不安，遊客數量減少，市民不敢外出及消費，「未見過咁惡劣嘅營商環境，我哋食唔飽，(政府)仲搵人食我哋個餅」，他認為現時推行高檔次及高消費的專營的士建議不合時宜及不切實際。

運輸及房屋局副局長蘇偉文回應指，專營的士的建議並非要取代或放棄現有普通的士，普通的士與專營的士的定位不一，未來將可相輔相成。他認為，600輛專營的士只佔業界的士數量3%，現時有21萬人持有的士駕駛執照，5.9萬人屬現職司機，相信足以應付未來的司機需求。

蘇相信專營的士未來可吸引以私家車代步的市民改乘的士，減低私家車對路面的負荷。他強調，政府絕不縱容非法載客取酬活動，並會嚴厲執法，他又否認草案欠諮詢，因該局自2015年起多次諮詢立法會及聆聽業界代表意見。