沙中線次階段聆訊繼續　政府專家重申加固工程必要性

沙中線紅磡站工程被揭一連串問題，獨立調查委員會今(6日)繼續第二階段聆訊，政府委聘的結構專家證人劉志宏續作供。劉同意車站工程就穩定性而言並無致命缺陷，但強調鋼根扭入螺絲帽必須是末端對接(butt to butt)，又指自己曾進行多個實驗，發現並非末端對接的鋼筋組件會因出現滑脫而「鬆下鬆下」，重申加固工程的必要性，其中他指出東西線月台層板結構或出現超出應力負荷(overstressing)的情況，惟現時港鐵進行的加固工程並不足夠。

劉認同施工接縫的缺陷並非結構而是手工問題，惟他不同意禮頓專家Nick Southward指只需在裂縫加灌漿修補的說法，因若只灌漿，時間一久會出現裂縫，故仍要加暗釘阻止。

他續稱，第二階段聆訊發現在紅磡站可變製冷機房、調車接線及出現滲水的地方，都有發現不良安裝的螺絲帽，認為港鐵應進行開鑿工程檢視缺損螺絲帽情況，才可比較結構強度。他指出，就南北連接隧道而言，港鐵並無進行開鑿工程，但他認為在該處列車停放處的槽壁牆，若有列車出軌，或不能完全對抗其撞擊的負載。

另外，Southward曾於聆訊表示，車站結構層板主要物料是混凝土，混凝土會隨時間變得愈來愈堅硬。劉反駁其說法，稱落混凝土首2、3年的確會因化學反應而愈來愈堅固，惟化學反應結束後，其強度則會減低。