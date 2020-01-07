袁國勇指未確定武漢肺炎病毒種類　網上消息勿輕信

袁國勇估計今次新病毒很大機會先來自蝙蝠，再傳至哺乳類動物，再傳給人。

武漢肺炎肆虐人心惶惶，網上流傳「請大家留意港大袁國勇醫生以下的一席話：提議短期內不要返大陸，外遊坐飛機記得戴口罩」，以及「Coronavirus - 冠狀病毒，與當年SARS & MERS同類，今次隻種係OC43，治療方案仍未知。」香港大學微生物學系講座教授袁國勇今(7日)澄清，有關訊息不是由他發出，內容並不真確，至今未能確定武漢不明肺炎的病毒種類，希望市民不要隨便相信網上消息。

袁估計，今次新病毒很大機會先來自蝙蝠，再傳至哺乳類動物，再傳給人，而要找出中介宿主，每種動物都要有上百隻，以供抽取樣本化驗，需要一定時間。他相信，新病毒不會很有效人傳人，與病人非常緊密的接觸者才有機會感染。

他續稱，野味本身有自己的病種，無論是病毒、病菌和細菌，它們通常不會跳到人類身上，但因為人類進入野生動物的生活範圍，還捉野生動物放在街市，牠們原本住在森林，而今把牠們關起來，病毒自然會走到人類身上，其病毒基因亦會改變，然後不止跳去人類身上，還可以人傳人，造成很大災害。

他說：「最簡單防治的方法就是不要食野味，如果沒有市場，沒有人買和食，自然沒有人做，於是野生動物有自己生存空間，人類亦不會有如此嚴重的災害。」

至於武漢肺炎上月開始爆發，袁表示，之前官方公布感染個案上升是正常，下次再公布資訊便非常重要，若再多十數宗個案，顯示真的有可能在社區擴散，若只有兩三宗個案，情況則令人較安心。