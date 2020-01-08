綠色先鋒：珊瑚育成　傳揚保育反思發展

摩天大廈、獨立屋、艇屋……地平線上的房屋種類五花八門，為人們提供居所；海洋生物的居所亦毫不遜色。生長形態各異的珊瑚，在海底建構出有如「海底樓房」的空間，供海洋生物棲息及繁衍後代。由香港中文大學生命科學學院主辦的外展活動「珊瑚學院」，早前舉辦「東平洲珊瑚生態探索之旅」，帶領一眾中學師生到東平洲，認識香港獨有海洋生態。

受惠於東西兩邊截然不同的水文狀況，香港海洋的生物多樣性豐富，當中有紀錄的石珊瑚及軟珊瑚品種，分別達84及29種，較全球珊瑚礁集中地加勒比海更多。當中位於本港東北面的東平洲便錄得其中65個石珊瑚品種，政府更於2001年起，將小島及其附近水域約270公頃海域面積劃分為海岸公園。

探索之旅分為工作坊、生態導賞及助養珊瑚3部分。參加者會先從馬料水乘船到東平洲參加工作坊，了解本港珊瑚概況及初步辨識珊瑚種類；接着在導師帶領下到沙灘親身接觸珊瑚骨及潮間帶生物；最後返回位於中大的珊瑚培育基地，協助小珊瑚找到合適的地方附着及生長。首次參與生態導賞的中學生陳毅謙表示，活動加深了他對珊瑚的認知，亦令他明白到保育的重要性，「80年代吐露港嘅珊瑚覆蓋率好高，但最後因為水質污染而令珊瑚大規模消失。我會反思未來應該點平衡發展同保育？」

「我無諗過原來珊瑚自己都識避開危險，同會互相霸地盤。」另一位參加者郭穎同學坦言大開眼界，亦啟發了她對生物學的興趣。她又指，導賞時發現沙灘上有不少垃圾，令她決心從日常生活着手，盡一分力減低污染，「有啲事要由自己開始做先，例如生活中我會轉用可重用嘅飯盒同飲筒代替即棄餐具。」

「最開心係啲學生由一開始對海洋無咩認識，到最後會因為了解多咗而覺得好有趣。」活動其中一位導師黎逸意去年大學畢業後，便加入「珊瑚學院」，至今已擔任4次導師，指活動令她可以將過往課堂學得的知識融會貫通，鞏固學習基礎。另一位導師黃朗程則希望透過活動，讓參加者親身接觸大自然，從而將環境保育的訊息傳揚開去，「希望未來可以繼續呢個活動，等更多人了解保育嘅重要性。」

「要推行海洋保育，最先行嘅事係要令公眾對大海產生連結。」「珊瑚學院」創辦人、中大生命科學學院講師崔佩怡表示，在各方人士努力下，社會對海洋生態保育的認知已有改善。她指過去大眾難以接觸到海洋生物，透過浮潛等親身到海底視察的人為數不多；幸而近年科技進步，加上有心人士幫助，海底攝影較以前簡單，有更多人能透過照片認識到海洋世界。

崔指，要改善香港海洋生態保育意識，長遠需從教育方面入手，她希望生態教育能夠持續，將正確的保育觀念灌輸給下一代。

-----------------------

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！

立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！