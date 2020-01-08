政Whats噏：查證風波　黃繼兒畀人寸小題大做

一名警員舊年拆禮物日(12月26日)係鏡頭面前展示一名記者嘅身份證，引起社會關注。私隱專員黃繼兒第二日立即回應，話雖未收到當事人投訴，但涉事警員嘅行為，表面上已經可能違反私隱保障原則，私隱署有足夠理由展開主動調查。

此話一出，黃繼兒立即畀人詐型，話佢「撲出來」執法、「選擇性」哋打壓警方、「高調地」採取行動、「小題大做」，甚至話佢「黃到入骨」。

黃今日(8日)發聲明回應，話自己畀人咁話法，佢可以理解。但佢都希望話佢嘅人記得，佢之前也都「撲出來」主動調查戴耀廷係行政長官選舉前所舉辦嘅「偽公投」，同埋立法會議員許智峯係立法會「搶手機」嘅事件，亦係網上主動巡查涉及警員同家屬被「起底」等事件。

黃話，佢咁做只係根據《私隱條例》授予佢主動調查的權力，考慮到身份證涉及敏感個人資料，當時更被拍下或展示；加上受到傳媒同有關團體甚至社會大眾關注；有合理理由相信嗰位警員可能違反《私隱條例》保障資料原則，主動調查係職責所在，正常合理。

黃又話，自己好公平，到依家已將超過1400宗刑事「起底」案件送交警務處，其中40%涉及警務人員及其家屬。對於有意見甚至認為佢不應「手指拗出唔拗入」，黃話實在不敢苟同。