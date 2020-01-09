修例風波：將軍澳黑衣人揮舞旗幟　搬磚塊雜物堵路

防暴凌晨到場，路面可見堵路的磚塊。(沈厚錚攝)

【01:30】防暴警員撤退。

【00:39】防暴警到場舉起藍旗，呼籲聚集的市民盡快離去。

【00:30】黑衣人揮舞旗幟，並搬來垃圾桶、欄杆和磚塊等雜物再次堵路。

【00:20】防暴警撤退，示威者再次佔據馬路。

----------------------------------------------------------

科技大學男學生周梓樂，在去年11月於將軍澳尚德邨停車場墮樓身亡。約500人昨晚(8日)到該停車場外，悼念周同學離世2個月，期間眾人默哀，亦有高叫反修例口號。

至晚上9時許，約30名黑衣人抬傢俬雜物到唐明街及唐俊街堵路，其後防暴警員到場不斷移開路障。一班黑衣人則將磚頭擲出十字路口，嘗試再次堵路。至晚上10時許，防暴警舉藍旗，指眾人非法集會非法，要求在場人士返回行人路。

此時，有人向警方防線擲出有液體膠樽，警方舉黑旗警告後施放催淚煙，並警告不排除使用橡膠子彈。

至晚上10時40分，警方在尚德邨制服數人，有防暴警員施放胡椒噴劑。西貢區區議員李嘉睿在晚上約11時表示，他的一名義務議員助理因持有藤制盾，被警方指藏有攻擊性武器，他被捕時遭警員用膝頭撞擊，送上警車時神志不清。他在後退時，亦被警員施以摻雜了顏色水的胡椒噴霧。