政Whats噏：醫生議員示範戴口罩　乘機鬧陳肇始「廢」

立法會議員柯創盛錯誤示範戴口罩之後，自嘲係反面教材，其後兩個醫生議員郭家麒同陳沛然(Pierre)就拍咗段短片，教大家戴口罩嘅正確方法，Pierre呼籲市民「靠自己」，做好防禦措施，郭家麒就食住上，乘機鬧食物及衞生局局長陳肇始喺肺炎個「廢」，監察武漢肺炎慢過鄰近地區。

本身係泌尿科醫生嘅郭家麒喺Facebook上載咗一段短片，仲搵咗本身係內科醫生嘅醫學界議員Pierre嚟解釋乜嘢係武漢肺炎。Pierre話依家冇本地爆發嘅個案，亦冇社區爆發，呼籲市民唔使太恐慌，但要靠自己，好似以前爆發沙士同禽流感咁，要做好防禦措施措施。郭家麒即刻打蛇隨棍上，話市民要靠自己，唔好靠政府，好似澳門等鄰近地區都已經上飛機監察乘客體溫，但係港府冇做，鬧陳肇始係肺炎嘅「廢」。

鬧咗幾句，郭家麒就示範戴外科口罩，而Pierre就示範戴N95。Pierre強調所有口罩最緊要唔好鬆，例如N95，戴咗上去就吸氣同呼氣，測試下封得好唔好，唔好漏氣，佢仲話依家唔使用N95，外科口罩已經足夠。

跟住郭家麒就話農曆年係流感高峰期，呼籲市民快啲去打流感針，仲要做多啲運動，最唔想見到市民去睇佢哋，即係睇醫生囉！