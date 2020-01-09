政Whats噏：預測冇冬天應驗　林超英話恐佈

受到全球暖化嘅影響，冬天仲係咪凍呢？天文台早前公布去年係香港有紀錄以嚟最暖嘅一年，就連天文台前台長林超英都覺得最恐怖嘅數字係熱夜數目，再喺咁落去，去到世紀中，就會整個夏天晚晚熱夜，到時香港會話：「問你死未！」

林超英喺Facebook貼文，佢話舊年嘅熱夜有46日，即係個半月，而佢少年時期，每年熱夜數目只有0至3日，唔難捱，但依家就慘嘞，尤其係窮人。佢話更恐怖嘅係熱夜數目增加嘅速度，天文台以前預計熱夜數目大概用六十年時間升到二十一世紀中嘅80日左右，但依家先過咗二十幾年，升幅已經超過預計一半，即係說繼續落去，世紀中甚至唔只80日，隨時多達三個月，即係整個夏天晚晚熱夜。

有網友留言話可能呢個冬天，「寒冷日數有機會係零，真係唔想你（林超英）之前預測到，但又預計到」。點解咁講？事關喺○八年時任台長嘅林超英已預測香港最快2020年冇冬天呀！佢嘅預測中晒。

冇冬天，熱夜急速增加，點算好？林超英就呼籲為咗世界、香港同自己，市民要立即減少排放不必要嘅二氧化碳、慳電、慳煤氣或石油氣、慳水、少開車慳電油同慳錢，唔好買多餘消費品，仲要減少廚餘，咁樣等同減少溫室氣體沼氣等等，仲話每人一小步，人類一大步！