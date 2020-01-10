你要知：一個乞嗤拉傷腰？　後生仔都走唔甩

流鼻水打乞嗤是傷風感冒常見症狀，不過一個乞嗤，原來可以導致腰部突然劇痛，亦即「閃腰」的情況，嚴重者會痛到不能站立要臥床休息，而且劇烈痛楚可能持續多日，絕對不可小覷。

註冊脊醫生王俊華表示，轉季期間不少病人會因為鼻敏感或者感冒，用力打乞嗤而閃到腰，而打噴嚏時瞬間增加的力度有機會將腰椎間的啫喱狀軟組織擠壓出來，導致腰椎間盤突出，引致急性腰痛。椎間盤突出患者的坐骨神經有機會被軟組織擠壓繼而導致腰背疼痛，嚴重者更可能出現手腳麻痹。

王解釋，一般人25歲後身體軟骨中的水分開始逐步減少，因為骨膠原、透明質酸在25歲過後隨着年紀而逐漸流失，每一年有1.5%下降。理論上水分愈高就愈能夠避震，從而保護脊椎，不過一旦姿勢不正確導致肌肉不平衡，令脊椎失去足夠保護，水分愈高反而更易將軟骨擠出來。

避免打乞嗤引發腰患，打乞嗤亦要有些技巧，包括避免過分用力及太急，亦可嘗試收緊或按着腹部，膝部輕微屈曲，甚至倚靠牆邊，避免傷及脊椎。

雖然很多人以為只要坐姿正確，就不會導致腰痛。不過王強調，就算是正確的坐姿，如果經常長時間坐着，令某幾組肌肉長期拉緊，依然有機會造成椎間盤突出等問題。「很簡單講，拿手提電話，5分鐘沒有問題，拿1小時肌肉會繃緊，同樣道理坐着令某幾組肌肉長期收緊，10小時之後你起身肌肉會痛，10年之後肌肉會變得不平衡」。因此需要長期坐着工作的人士，應該定時離開座位稍作休息及伸展肌肉。

有人腰部出現痛楚之後，嘗試利用按摩、熱敷等方法紓緩痛楚，但如果未清楚病情，效果可能適得其反。由於按摩和熱敷都是利用熱力增加患處血液循環，從而達到紓緩痛楚的效果。不過如果椎間盤突出壓到神經線導致發炎產生的痛楚，再加速血液循環就會令發炎情況加劇。所以醫生不建議本身已經有痛症人士自行按摩或者熱敷處理。