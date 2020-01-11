馬蹄蟹保育日　喚起公眾關注「活化石」

馬蹄蟹品種之一的中國鱟，去年初被國際自然保護聯盟危物種紅色名錄（The IUCN Red List of Threatened Species）列為瀕危級別。不過，香港海洋公園保育基金進行的網上問卷調查卻發現，有45%受訪港人不知有這種被視為「活化石」的古老海洋生物存在於香港，90%港人並不知道牠們被列入瀕危級別。保育基金今明兩日在海洋公園舉行保育日，喚起公眾對馬蹄蟹的關注。

園內特設「馬蹄蟹探知館」，設置有攤位遊戲及展板，讓遊人認識香港與馬蹄蟹在文化和歷史上的聯繫，例如馬蹄蟹與本地漁村的關係，透過小遊戲認識馬蹄蟹的身體結構，並可利用AR擴增實境體驗認識馬蹄蟹的生命周期。遊人亦有機會近距離接觸馬蹄蟹拍照留念。海洋公園會將今日的入場門票收益全數撥捐保育基金，以支持本港及亞洲各地的野生生態保育工作。

保育基金去年11月以問卷調查逾1000名巿民，發現64.3%受訪者皆認同有關馬蹄蟹保育的教育和推廣工作並不足夠，表示政府（62.2%）、公眾（16.2%）和環保團體（13.4%）應共同參與保護該物種的行動。

保育基金主席陳晴指出，保育基金早於2009年開始帶動馬蹄蟹保育工作，迄今有逾4000名中學生參加了「馬蹄蟹校園保母計劃」。