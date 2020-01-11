袁國勇：武漢新冠狀病毒80%與沙士相似　疑源自蝙蝠

武漢爆發新型冠狀病毒引起的肺炎，香港中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌表示，涉及武漢肺炎的新病毒屬於冠狀病毒2B分型，其基因排序與沙士病毒的基因有73%相同，而且與兩種從蝙蝠身上找到的病毒屬「近親」。

香港大學醫學院公共衞生學院教授潘烈文表示，病毒屬蝙蝠身上存在，與沙士病毒的基因有一定程度的相似。他說，在得知病毒的基因排序後，在流行病學上可做到特定基因排序的快速測試，辨識病人是否感染同一種新型冠狀病毒，在防疫及追蹤病源的資源運用上，與未得知基因排序時「爭好遠」。

香港大學微生物學系傳染病學講座教授袁國勇表示，有專家網站發放首個武漢肺炎基因圖譜，將其相關圖譜的基因排序與網上其他排序比較，最接近的是浙江舟山蝙蝠類沙士冠狀病毒，而無論蝙蝠類沙士、人類沙士、果子狸類沙士，病毒相似度近80%。整體而言，今次涉及武漢肺炎的冠狀病毒，都是類似蝙蝠類沙士病毒，但仍是一個新型、類似沙士的冠狀病毒。

袁強調，目前使用的測試方法仍然有效，根據測試，所有從武漢回港後出現懷疑肺炎病徵的病人全部呈陰性反應，即未有受感染。他又指，武漢肺炎的特性可借鑑2003年沙士，但不可揣測，亦因病例及數據太少，難以計算死亡率，但嚴重病例佔整體達20%，香港仍不可掉以輕心，所有的防禦機制仍然要繼續，甚至加強，以防出現超級傳播。

衞生防護中心總監黃加慶表示，有內地科學家將其中一名病人的病毒基因圖譜放上基因庫，中心已跟國家衞建委聯絡，至今仍未收到有關基因圖譜的通報。