房委會工廈擬重建公屋　長沙灣宏昌最具潛力

房屋委員會研究重建旗下工廠大廈為公營房屋，主要是增加公屋供應，重建擬分階段進行，先向出租率較低廠廈開刀。東網發現，房委會六座工廈之中，以長沙灣宏昌工廠大廈最具發展潛力，重建後至少可以興建三座公營房屋，提供逾千個單位，若再連同旁邊的臨時家禽批發市場地皮一併發展，甚或可建六座公屋，提供二千多個單位。有房屋委員要求抓緊時間配合重建，善用資源妥善安置，不能提了計劃就蹉跎歲月。

政府現正進行《消防安全(工業建築物)條例》的立法工作，改善一九八七年以前興建的舊工業大廈消防安全標準。新法例將適用於房委會轄下六個工廠大廈，合共約八千個單位。房委會預計在新法例下，需要執行的消防安全改善工程範圍甚廣，並且費用高昂，過程亦相當漫長，將無可避免影響租戶營運。房委會將藉機探討能否在適當條件及安排下，將個別工廠大廈用地改作公營房屋發展的可行性。

房委會考慮提供補償方案，或把有需要廠戶集中在一座廠廈，其餘則重建。現時六座工廈已凍結單位，不再放租，但仍會考慮與現有廠戶續租。東網向房署查詢六座廠廈出租率，房署只提供平均租用率，截至十月底為百分之九十八，無交代個別廠廈出租情況。

房委會六座廠廈遍布九龍和新界，以長沙灣宏昌工廠大廈為例，附近都有公營房屋，例如幸福邨、幸俊苑和麗翠苑；步行至長沙灣港鐵站約十分鐘，位置適中。宏昌工廠大廈有兩座，有些單位由房署佔用，而其中一座改作政府貨倉，隨時可以收回發展。單是兩座廠廈重建，可以興建至少三座公屋，連同臨時家禽批發市場，地盤面積大幅增加，可建六座公屋，單位數目逾二千。

其次是火炭穗輝工廠大廈，至少可以重建為兩座公營房屋。雖然火炭為工業區，但陸續有公屋和居屋發展。餘下四座廠廈重建為公屋則較多掣肘，九龍灣業安工廠大廈附近工廈多數轉型為寫字樓；至於屯門開泰工廠大廈、葵涌葵安工廠大廈和晉昇工廠大廈，都是工廈重重包圍，而晉昇工廠大廈更位處荃灣路旁。

房委會委員柯創盛說，房署會在兩個月後交代研究結果，初步計劃分階段重建六座廠廈，先向出租率較低廠廈開刀，提供津貼讓廠商搬到其他廠廈，等他們自然淘汰，預料重建過程漫長，需時十年八載。他同意重建廠廈，認為可以善用現有資源，但房署也要充分聆聽廠商意見，讓他們安心。

房委會工廠大廈

地區/廠廈/落成年份/單位數目

九龍灣/業安工廠大廈/1980/1440

長沙灣/宏昌工廠大廈/1984/1020

火炭/穗輝工廠大廈/1982/1596

屯門/開泰工廠大廈/1982/1756

葵涌/晉昇工廠大廈/1982/1646

葵涌/葵安工廠大廈/1979/766