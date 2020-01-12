一代賊王季炳雄周六出獄　無港身份證料送返美國

90年代中期起涉及多宗持械行劫、槍傷警員案的一代「賊王」季炳雄，於2005年被重判入獄24年。消息指，已服刑17年的季炳雄，將於本周六(18日)刑滿出獄，由於他沒有有效香港身份證，而是持有有效美國護照，故執法人員將於當日押送他離港前往美國。

將於3月年屆60歲的季炳雄，曾策劃多宗轟天械劫案，2003年被警方拘捕，經審訊後裁定多項罪名成立，判刑24年，於扣減三分之一刑期後，至本周六刑滿出獄，由於其身份敏感，多個執法部門商討後，決定將他押送往機場乘飛機回美國。

消息指，季本周六會按照懲教署正常程序離開監獄，並送往機場，由警方飛虎隊人員從旁戒備，抵達機場後，再安排他乘飛機赴美。

資料顯示，季炳雄於80年代從內地偷渡來港，曾涉及持械行劫等案，當年一度屬頭號通緝犯。至2003年平安夜，警方出動數十名飛虎隊人員，爆破強攻入文英街單位而拘捕季炳雄及吳振強。季在2005年被裁定藏軍火、管有爆炸品和拔槍拒捕等罪成立，重囚共24年，一直在赤柱監獄服刑至今。