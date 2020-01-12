武漢肺炎港人心驚　藥房派500抗炎湯包︰唔使賺盡

武漢爆發新型肺炎，香港亦有出現懷疑感染個案，全城人心惶惶。有部分藥房趁機抬高口罩價格，但大埔一間藥房卻選擇雪中送炭，免費派發保健湯包給街坊，反應非常熱烈！

「香港最近發生咁多事，我哋一間藥房仔做到啲咩呢？」店主林先生派湯包的念頭，由心中這個問題開始。他遂請駐藥房中醫師編製一個清肺、防流感的藥方，藥材包括金銀花、板藍根、防風等。他透露，五百包湯包的成本約一萬元，但能為街坊服務，「錢唔使賺到盡，開心就得」。

午後的陽光穿透玻璃天花，藥房洋溢着溫暖親切的氣氛。派發活動於下午開始，有街坊預早排隊等候。林先生和義工們遞上湯包後，均會耐心解釋煲的方法。他和街坊有講有笑，十分熟落，因為基乎每位客人都是看着他長大的。

藥房位於大埔一個屋邨商場，小店人手不多，要準備數量眾多的湯包絕對需要「外援」。林先生最初在大埔的Facebook群組召集義工，沒料到街坊們一呼百應，不出半小時已經集齊足夠義工。林先生欣喜地道︰「呢樣嘢係最感動，大埔就係人情味濃嘅地方！」

義工們於派發當日上午9時，便站在店裏窄長的走廊忙於包裝。六個人都是第一次「執藥」，但很快便成為熟手技工。彼此專注於工作之中，沒有太多的對話，可是每人臉上都掛着滿足溫柔的微笑。不用三小時，五百包湯包就包裝完成了，林先生更窩心地準備了小禮物，答謝義工的幫忙。

問到他擔不擔心武漢肺炎來襲，他從容面對︰「做多啲運動囉」。他亦計劃與區議員和中醫師合作，舉辦區內義診，「如果少啲人唔舒服，對公共醫療系統負擔都少啲」。