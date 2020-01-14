探射燈：消費睇政見　推黃色經濟圈　全民皆輸

反修例風波令社會撕裂，更衍生「黃色經濟圈」消費模式。網上近日出現多個網站及應用程式，將商舖以政見劃分為「黃店」或「藍店」，激進示威者更以此作為根據，其中前者備受追捧，後者則屢成被罷買、甚至肆意破壞的對象。上月底大埔便有間泰式餐廳，疑因立場問題，遭多名黑衣人破壞及投擲汽油彈。有被標籤為藍店的商戶坦言，生意較修例風波前大跌30%，認為消費應以品質行先，而非以政治立場區分。有學者則直斥黃色經濟圈有違自由經濟立場，又指這種消費模式絕不可行，最終必定以失敗告終。

「黑裝修，紅裝飾，藍罷買，黃幫襯」。反修例風波持續逾半年，除示威及暴力事件不斷，示威者更以不同顏色區分商舖，呼籲市民光顧政見相近的黃店，並罷買，甚至「裝修」被指支持政府或警察的藍店。近月社交平台及即時通訊軟件，均開設多個專頁及群組，專門接收網民的報料，區分各區商店的「顏色」，最多人的群組便有近45000名網民加入。另外，有最少3個相關應用程式上架，整合商店的立場，有程式下載量更逾10萬人次。

東網觀察所見，每當有黃店的資訊被張貼，均有大批網民留言支持，聲稱要前往幫襯「懲罰」；惟當有關藍店的貼子時，網民即留言稱要罷買，甚至鼓吹要「裝修」破壞。部分區分黃藍的理由亦十分牽強，有食肆因食客及店員的對話中，提及示威者堵塞道路、阻礙他們上班，便被歸類為藍店，部分報料更列明「只屬傳言」，可信性存疑。

「其實食嘢應該係睇間舖（賣的食物）好唔好食，而唔係睇老闆或者員工咩立場。」於深水埗的神戶食堂空姐牛肉飯，正是其中一間被標籤為「藍店」的食肆，因老闆娘郭德英去年8月於社交網站留言，表達對示威者堵塞機場，甚至禁錮及毆打旅客不滿，「過門都係客，點解要咁對佢哋？」

郭本以為於社交網站上發表個人感想並無不妥，惟相關言論卻令她被人於網絡起底及攻擊，食店生意亦大受影響，「本來比較多學生客，但事件之後少咗好多人幫襯，生意估計大跌咗30%。」她坦言不贊成以黃藍作為光顧店舖的標準，認為不同人可以有不同立場，即使立場不同亦應尊重他人，而非輕言杯葛甚至破壞。她希望社會可盡快回復平靜，讓經濟逐步回復。

「呢個行為根本就好似黑社會收保護費咁，唔畀就破壞！」時事評論員陳雲生指，近月接二連三有店舖因政見不同而遭破壞，形容激進示威者區分黃藍的行徑，有如散布白色恐怖，排除異己。他批評，有關做法不但影響經營者，更連普通食客亦會受影響，促請當局必須正視及嚴懲暴行。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指，自由經濟的可貴之處，在於不論各人的階級、政治立場及宗教等，店方都會提供最好的服務，現時黃色經濟圈所提倡的政治立場先行，已是違背自由經濟的精神，甚至可以視之為不文明、歧視性的行為，「聽過有部分舖頭本身係政治中立，但喺依家嘅氛圍下，為咗保護自己都要話自己係黃，唔通呢個情況又係正常咩？」

警方發言人指，由去年10月起，共收到逾1100宗報案，涉約950個地點被破壞，部分更遭不止1次破壞；另警方於去年12月中拘捕1名男子，涉在網上社交平台煽動他人破壞店舖。刑事毀壞屬嚴重罪行，一經定罪，最高可處監禁10年，任何人煽動他人干犯任何實質罪行亦同屬犯法，呼籲市民表達訴求時，必須遵守法律及以和平方式進行。