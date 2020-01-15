消委會：無線吸塵機表現參差　Dyson最乾淨但續航弱

適逢農曆新年的來臨，家家戶戶都會「年廿八洗邋遢」，慳位又免拖電線的無線直立式吸塵機近年大受歡迎。消委會測試了市面20款相關產品，發現不同產品表現差異巨大，整體得分最高是售價較貴的「Dyson」的V11 Absolute及V8 Animal型號，吸淨能力表現最佳，但缺點是續航力最差，以最高吸力操作下使用時間不足10分鐘，消委會認為並不符合實際需要。

消委會今次測試的產品樣本售價由1398至6998港元不等，測試項目包括續航力、吸力維持、省電及寧靜程度等。結果發現，吸淨能力最佳的是售價5980港元的「Dyson」V11 Absolute型號，能有效在地板上吸塵、吸走麵包糠及從地板罅隙清除塵埃。「特福Tefal」、「美的Midea」、「伊萊克斯Electrolux」ZB3301型號及「Candy」吸淨表現最差。

續航力方面，消委會以最高吸力操作測試，發現各產品量得的使用時間由7至38分鐘不等，「特福Tefal」TY6756 Dual Force表現最好，但「Dyson」V11 Absolute表現最差，使用時間僅7分鐘，「Dyson」V8 Animal亦僅得8.4分鐘。至於吸力維持方面，多個品牌在測試的7分鐘內都能維持99%吸力，但「特福Tefal」TY9292 Air Force 360及「Candy」使用7分鐘吸力已下跌超過7%。

其他方面，「Dyson」V11 Absolute最耗電；寧靜程度上，「高潔Karcher」及「美的Midea」跑贏「Dyson」，得分最高。收藏方面，消委會指僅4款產品能單獨「直立」地面，分別是「伊萊克斯Electrolux」Pure F9 PF91-6BWF、兩款「Bosch」及「特福Tefal」TY6756 Dual Force。