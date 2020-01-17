東方日報A1：武漢肺炎日本首現　蔓延亞洲殺向全球

自內地湖北省武漢市不明肺炎在去年除夕爆發後，病毒不停地向外擴散，包括內地、香港、澳門、台灣、新加坡、越南及南韓等地，均有通報出現疑似病例，引發當地衞生部門恐慌。繼早前泰國發現一名內地入境當地婦人確診武漢肺炎後，日本昨日公布確診居於神奈川縣的內地男子受感染，兩個從內地輸出海外個案均沒踏足武漢華南海鮮批發市場。本港傳染病專家認為，日本及泰國先後有輸入確診個案，相信武漢整體疫情仍未完結，料本港未來亦會有傳入個案。

日本厚生勞動省周四（16日）表示，日本確認首宗武漢肺炎病例，患者為內地人，他本月初曾到武漢，現已出院。當局指，日本目前沒有其他疑似感染病例。作為國際旅客主要出入境關口的成田機場已加強檢疫，除採取紅外線探熱，亦要求旅客若在入境前曾服用退燒藥，需向檢疫人員申報以防疫症傳入。

厚生勞動省稱，該名感染者是居於神奈川縣的三十多歲中國籍男性。他本月三日在武漢期間開始發燒，上周一（6日）返抵日本，透過服用退燒藥通過日本檢疫。病人至上周五（10日）住院，並在檢查中證實患上武漢肺炎。病人在周三（15日）已退燒出院，但仍有咳嗽，現正在家中療養。

當局指，病人報稱並無到過武漢爆發疫情的海鮮批發市場，估計他或與肺炎患者有緊密接觸。日本政府在首相府危機管理中心成立「情報聯絡室」，收集情報及警戒應對。中國官方早前表示不排除武漢肺炎有人傳人的可能，世界衞生組織亦指會有限度人傳人。

在越南，中部峴港國際機場周二（14日）首次發現武漢肺炎疑似病例，峴港市疾病監控中心主任孫室盛（Ton That Thanh，音譯）昨表示，兩名疑似患者中一人是兒童，診斷判定是因飛機上溫度變化導致體溫升高，已停止觀察。另一名疑似病人為成人，醫院檢驗結果顯示沒有肺部相關疾病，但仍需等待其他醫療機構檢驗結果而需隔離。

在台灣，因應內地湖北武漢爆發新型冠狀病毒引起的肺炎，台灣疾管署派出專家實地調查後昨日指出，經兩岸專家確認，武漢肺炎會人傳人，但感染源不明。疾管署宣布，即日起提升武漢旅遊疫情建議至二級警示。

曾經到武漢調研的疾管署防疫醫師洪敏南表示，確診個案中有兩宗為家庭感染，其中一名男子在華南海鮮批發市場工作，他的妻子從沒到過市場卻同樣確診，證實家庭內傳染可能性。台灣連日來懷疑感染武漢肺炎個案經檢測化驗後，證實全部並沒有受感染。

華南海鮮批發市場近日並無再出現新個案，中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌認為，相關情況只顯示華南海鮮批發市場的爆發受控，但因日本及泰國先後有輸出個案出現，相信武漢整體疫情仍未完結，料本港未來亦會有傳入個案。

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