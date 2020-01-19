「武則天賞花」 經濟好壞取決林鄭造化

反修例風波持續七個多月未息，加上環球經濟動盪，香港經濟未來更不容樂觀。黃大仙預示本港經濟、樓市的靈籤「武則天賞花」雖是中吉籤，但佛隱居士解說，本港經濟的好與壞，取決於行政長官林鄭月娥的治港策略是否有效，同時亦視乎管治團隊官員是否「搞得掂」（執行是否得宜），如果林鄭「冇料到」，經濟最終也是一鑊泡。

本港經濟受到反修例示威浪潮衝擊，各行各業一蹶不振，苟延殘喘。大仙賜第廿一靈籤「武則天賞花」預示本港未來經濟，籤文為「天外紅霞如抹錦，檻邊桃杏鬪新粧，盈眸燦爛誰居首，美酒頻斟且酌量。」古人武則天在位時曾於冬殘春未到時，要欣賞百花，令百花仙子限時爭妍鬥麗，還親自擊鼓催花。

佛隱居士指出，古有女皇帝武則天，今有香港女特首林鄭月娥，要經濟好樓市好，視乎林鄭有無策略，她治港有沒有智慧；而籤文提到「天外」，則寓意外圍經濟環境因素也舉足輕重。

香港大學香港經濟及商業策略研究所早前發表經濟預測報告，料今年第一季實質本地生產總值會按年下跌百分之二點八，而去年全年經濟下滑百分之一點三。港大又預測今年第一季失業率百分之三點四，比去年第四季的估計數字百分之三點二，以及去年全年估計數字百分之二點九都嚴重。