政Whats噏：學者轟戴耀廷宣揚違法達義　教壞細路

修例風波持續逾7個月，唔少年輕人參與其中，而外界直指暴力抗爭嘅源頭就係2014年嘅違法佔領行動(佔中)，又批評發起人之一嘅香港大學法律系副教授戴耀廷當時宣揚違法達義，鼓吹年輕人用犯法嘅行為表達自己嘅訴求。法學教授顧敏康今日(19日)出席一個座談會時候怒斥戴耀廷，話修例風波咁多年輕人參與，係因為戴耀廷宣傳「違法達義」係法治嘅高點，實質鼓動年輕人上街。

其實早喺舊年4月，戴耀廷被法庭裁定串謀作出公眾妨擾及煽惑他人作出公眾妨擾兩罪成立，被判監16個月，其後戴與同案另外被裁定罪成嘅8人均向上訴庭提出上訴，而佢喺監獄服刑約4個月後，獲批准保釋外出等候上訴，而香港大學「探討充分解僱理由委員會」，本月亦正式討論應否革除戴嘅教席。

顧敏康喺座談會上話，所有人都應該受到法律規管，但戴就宣揚違法達義係法治嘅高點，其實就係鼓動市民不守法。另外，佢仲話法律不公義先有機會發生公民抗命，但明明修訂《逃犯條例》就係堵塞法律漏洞，防止香港變成「逃犯天堂」，而反對派就煽動民眾嘅恐懼心態，口講公民抗命，實質「打、砸、搶、燒、謀殺」，根本唔可以承認係真正嘅公民抗命。顧仲形容反對派係「縱容暴力派別」，拎民主自由做護盾，建議法院要迅速審理相關案件，維護香港嘅法治精神。

同場嘅香港教育工作者聯會會長黃均瑜就話，示威浪潮就好似世界盃咁帶有周期性，因為根源問題冇解決，每隔幾年，新一批嘅年輕人又會被反對派煽動上街。佢大鬧反對派向年輕人宣傳內地司法不公，形容係「販賣恐懼」，直言教育界出問題！

另一方面，守護公義基金就繼續幫包括戴耀廷在內嘅「佔中九子」籌錢打官司，宣稱支出已經超過400萬港元，仲話律師友情價同法律援助已經計算在內，但仍然唔夠錢喎。其實，呢個基金一早已經被市民嘲為「掠水基金」，多次騎劫遊行籌款，而今次又要搞眾籌，莫非每次出事都要市民埋單？