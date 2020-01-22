內地男搭高鐵抵西九現發燒徵狀　確診武漢肺炎

湖北武漢肺炎疫情大爆發並擴散至內地多個省區市，香港亦告淪陷！消息指，香港今日(22日)確診首宗武漢肺炎感染病例。患者下午在伊利沙伯醫院隔離治療，據知兩次檢測亦呈陽性反應。該名男患者約傍晚6時15分，在伊院由多名全副保護裝備的救護員運送上救護車，約20分鐘後抵達瑪嘉烈醫院。

食物及衞生局局長陳肇始晚上會見傳媒時，形容該宗個案為「高度懷疑新型冠狀病毒感染個案」，患者39歲，由武漢來港，昨日(21日)由武漢車站乘坐G1015高鐵到深圳北，其後於晚上由深圳北乘坐G5607班次抵西九龍站。患者當日出現發燒和鼻塞徵狀，被港口衞生處職員發現，他向職員表示曾到武漢，其後被送到伊利沙伯醫院作進一步檢測。

陳指，患者報稱於武漢居住，並無到過濕街市，沒有接觸野生動物，無與有肺炎的人士接觸。他與4名家人於昨日到港，其家人並無出現病徵，他們在尖沙咀皇悅酒店居住一晚，今日乘宿霧航空到菲律賓馬尼拉。消息則指，患者的住所鄰近濕街市。

港鐵回覆時證實，昨晚9時30分接獲西九龍站衞生署港口衞生處通報，一名內地男乘客於晚上約7時54分，由深圳北站乘坐由內地營運的G5607班次高速鐵路列車，到達香港西九龍站，港口衞生處發現他有發燒的徵狀。據悉，該名乘客向衞生署人員表示曾到武漢，其後被送往醫院作進一步檢測。

另外，康樂及文化事務署表示，為配合衞生防護中心應對新型冠狀病毒感染肺炎，今日起暫停開放麥理浩夫人度假村作康樂用途，以預留該設施在有需要時用作檢疫中心。該署已陸續通知受影響營友及作出相關安排。