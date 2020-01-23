東方日報A1：港防疫穿窿　武漢肺炎一日兩宗

香港宣告失守！爆發大半個月的武漢肺炎疫情終殺入港，一日內出現兩宗確診個案，一名年約五十歲的港男到過武漢探親後不適，本周日（19日）到威爾斯親王醫院急症室求診，但因未有發燒及肺炎症狀，不符合呈報準則獲准離開，結果幾日後病情加重再求醫，初步確診感染新型冠狀病毒。有傳染病醫生指現時呈報準則出現漏洞，促擴大呈報範圍堵截此類「隱形病人」。另一名來自武漢的內地男前日由武漢乘搭高鐵到深圳北站後轉車到西九龍站，入境時檢測到發燒，同樣證實染疫。

據了解，「中招」港男居於馬鞍山天宇海，本月中曾到訪武漢，周日乘飛機到深圳，由福田口岸入境返港，曾坐東鐵及馬鐵線。他因不適到威院急症室，雖他報稱到過武漢，但當日量體溫時僅得攝氏三十七點四度，未達發燒指標的攝氏三十七點五度，醫護人員未見他有發燒或肺炎症狀，沒將他隔離，更放行其院回家。他前日（21日）再因不適求診，肺炎X光片顯示其有肺炎症狀，才將他隔離，初步檢測確診武漢肺炎。他昨晚被送往瑪嘉烈醫院隔離治療。

對於醫院將懷疑感染病人放行並走入社區，隨時引起社區爆發，感染及傳染病專科醫生曾祈殷認為，目前呈報準則有漏洞，醫護人員對這類沒有任何病徵的病人會「走漏眼」，理應擴大呈報範圍，若曾到武漢，已出現呼吸道病徵的病人都應該建議留院，毋須等到有發燒或肺炎症狀。

另一名確診個案是三十九歲的內地男前日由武漢（座位3號車廂10D）經高鐵在深圳北站轉班次（座位2號車廂2D）到港，當時出現發燒、鼻塞，被港口職員檢測到發燒，他報稱曾到武漢，於是被直接送往伊利沙伯醫院隔離。病人報稱無去過海鮮市場或濕街市，亦無接觸或進食野味，也無接觸高風險病人。其四名同行家人即其妻子、兩名兒子及外母當時沒有病徵，被港口職員放行，四人當晚入住尖沙咀皇悅酒店，翌日乘搭飛機往馬尼拉。

食物及衞生局局長陳肇始昨表示，男病人的初步快速測試結果呈陽性，但目前仍等候最終的基因排序測試，今日才有化驗結果，病人目前被定義為高度懷疑個案，現情況穩定。衞生署署長陳漢儀說，衞生防護中心正進行流行病學調查，並追蹤緊密接觸者。中心昨晚起設熱線2125 2122，呼籲曾乘坐與病人同一高鐵班次乘客主動致電，高鐵座位於病人前兩行及後兩行乘客屬緊密接觸者，需被送往隔離營；其餘同車廂乘客則作醫學監察。她指隔離營現已啟動。康樂及文化事務署指，昨起暫停開放麥理浩夫人度假村，以預留該設施在有需要時用作檢疫中心。

陳肇始認為，上述個案反映港口檢疫成功阻截懷疑個案，並認為現暫毋須新增防疫措施。被問到會否將健康申報表擴展至高鐵站，她指健康申報不是第一防線，體溫檢查才是第一防線，並透露截至昨日至少有兩人無申報發燒，但從體溫監測發現有發燒症狀。她指港府今再召開會議，今起亦將每日通報本港疫情最新情況。

與病人同行的四名家人屬緊密接觸者，但政府以家人無發燒不屬懷疑個案為由，解釋當時沒有將其一併隔離，結果四人「走甩」，無法追蹤其是否染疫。陳漢儀稱，已通報菲律賓當局，並已於四人入住的尖沙咀皇悅酒店進行調查及消毒。陳承認，病人在潛伏期或病徵不明顯時未必於港口檢疫時可察覺，但認為體溫檢測已是最有效防疫措施。

立法會議員郭家麒批評，即使此宗個案成功在港口遭檢查到發燒，不代表措施百分百有效，尤其是未發病的病人勢成漏網之魚。他又批評不替高鐵乘客填寫健康申報表明顯做漏招，此不負責做法將延遲追蹤病人同車乘客，乘客有機會將病毒帶到社區。港鐵表示，西九龍站即時以漂白水每小時消毒車站。截至昨日，公立醫院再向衞生署通報了十八名懷疑個案，年齡介乎三至九十歲，目前有廿七人正留院接受隔離，廿四人情況穩定，三名北區醫院病人因自身疾病情況，兩人危殆，一人嚴重。此外，因應武漢肺炎疫情，香港大學醫學院宣布，今日起暫停所有醫院教學。中大醫學院亦宣布，暫停臨床實習。

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