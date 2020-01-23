何栢良轟港防疫差　促升應變級別兼發武漢旅警

內地感染武漢新型冠狀病毒肺炎的病例激增至571宗，已有17人死亡，香港昨日(22日)亦出現2宗新型肺炎的「高度懷疑個案」。港大感染及傳染病中心總監何栢良今早(23日)在電台節目批評，現時內地及香港形勢嚴峻，港府應對武漢肺炎的防疫措施卻不及沙士時期，認為香港應變級別應由「嚴重」提升至「緊急」，在所有出入境口岸都要求旅客作出健康申報，及早發現疑似病例。他又指雖然香港旅遊警示不包括內地範圍，但政府可透過《緊急法》向武漢發出旅遊警示。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌指，防疫措施難以做到滴水不漏，預期遲早都會有入境確診個案，相信2宗「高度懷疑個案」今早完成第2次基因排列測試後，可確實是否確診。

許稱，威爾斯醫院接獲第2個「高度懷疑個案」，是一名年約50歲到過武漢探親後不適的港男，他從武漢回港首次求診時沒有發燒，但有「身㷫」，到威爾斯醫院留院觀察2小時後，亦沒有發燒和呼吸道徵狀，之後回家休息，直到昨日覆診後證實右邊肺部有輕微肺炎迹象，基因快速測試呈陽性反應。

他又説，昨晚看望過患者，對方十分精神，形容個案比較罕見。患者在武漢期間沒有到過街市或食野味，其後坐飛機到深圳後經東鐵和馬鐵回家，回港後沒有外出在家休息，相信對社區影響不大。