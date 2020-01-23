維園年宵花檔銷情兩極　市民冀新年身體健康

維園年宵即將於年三十晚(24日)結束，惟今年年宵因修例風波及武漢肺炎夾擊，人流明顯稀少，不少花檔今日(23日)已提早減價作最後促銷。有人歡喜有人愁，有蘭花檔主呻社會氣氛低迷拖累市道，今年生意額較去年大跌40%；但有桃花檔主卻指今年因年宵只剩濕貨，入場市民買花目的明確，加上疫情讓港人留港過年，多時間照料花朵，故今年銷情逆市上升70%。

今年維園年宵與往年截然不同，不但只剩下清一色濕貨攤位，以往熙熙攘攘的人流已不復見，不少到場的市民都戴上口罩，各通道也變得十分闊落。維園內不少花檔已提早減價，100港元3支劍蘭、60港元一盆蘭花的促銷標語到處可見。

主售蘭花的檔主許智賢指，社會氣氛加疫情拖累市道，市民消費意欲低，一盆盆蘭花滯銷，今年生意較去年跌4成，明日將部分蘭花減價促銷，每棵蘭花由80港元減價至50港元，希望能刺激銷情。

「桃花大王」劉海濤卻指今年生意逆市上升，因今年桃花合時，且沒有加價，每棵僅售600港元，加上今年維園年宵只售濕貨，入場市民目的明確，「入得場嘅一定係買花」。劉又指，受內地武漢肺炎疫情影響，港人減少北上探親，更多有時間留港照料花兒，故桃花生意額較去年上升70%，3800棵桃花僅賣剩200多棵，有信心明日能清貨，有興趣買靚桃花的市民要買趁早。

告別充滿紛爭的2019年，前來維園的市民都希望買年花許個新年願望，取其「花開富貴」好寓意。就讀中四的陳同學希望新一年「香港加油」，她指去年香港混亂、人心惶惶，批評港府表現奇差，防疫工作也遲緩，尤其是等到2宗確診個案出現後才要求高鐵旅客填寫健康申報表補救，做法「硬頸」，且補救措施只是惺惺作態。她擔心社會矛盾加上疫症，香港會更加難捱，希望無論任何立場任何政見，大家都可以同心面對困難逆境，「香港人加油」！

中二的姚同學及黃同學則希望身體健康，新年伊始疫症齊發，希望香港人都能身體健康，頑強抵抗病魔；6歲的梁小朋友也希望身體健康，家人及老師有教她平時出入要戴口罩、多飲水及勤洗手，以抵抗病毒入侵。

杜小姐與兒子的新年願望是「一團和氣」，她認為不單是過去一年，任何時候任何人之間都一定有難以避免的紛爭，但希望無論遇到什麼事情，一家人都能和和氣氣，和氣生財。