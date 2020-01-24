東方日報A1：肺炎失控　武漢緊急封城　香港聽天由命

武漢肺炎失控擴散，重災區湖北省確診及死亡人數日日飆，爆疫源頭武漢市昨起封城，逾三十萬人急逃至各省市「避炎」。在內地新增「無武漢旅行史病例」危情下，防疫中門大開的香港亦疫情告急，首兩名確診病人的七十五名密切或非密切接觸者中，至少七人有病徵，正接受隔離治療，亦有密切接觸者被送至昨啟用的隔離營。全城同時陷入一片懷疑個案陰霾中，昨新增四十一宗懷疑個案，包括一名五個月大男嬰，港大、城大、警隊交通部亦有人懷疑「中招」。

武漢封城下，港府指約有一百名港人仍在當地，而疫情蔓延到港，前日一夜間爆出兩宗確診病例，港府昨進一步披露第二宗本地個案詳情，指該名五十六歲男病人本月十九日由武漢乘坐航班到深圳經羅湖抵港，抵港後即到威爾斯親王醫院求醫，但因無發燒及呼吸道症狀，獲放行回家，兩日後覆診才證實染疫。當局追蹤病人的四名密切接觸者，當中兩人送往隔離營；一人需留醫，另有一人出現病徵，列為懷疑個案，亦在醫院隔離中。十七名非密切接觸者則沒有病徵，正接受醫學監察。

衞生防護中心表示，該名港男本月十日獨自往武漢探親，十九日由武漢乘坐中國國際航空CA8279航班到深圳，同日經羅湖口岸乘坐港鐵抵港。他到威院求診時體溫為攝氏三十七點一度且無發燒，亦無呼吸道感染徵狀，不符合呈報準則。他兩日後再到醫院覆診，其體溫仍未達攝氏三十七點五度的發燒指標，但醫院仍為他照肺，發現肺片「有花」，安排入院，現於瑪嘉烈醫院隔離治療，情況穩定。

中心透露，其太太、接載病人的的士司機，以及與病人乘坐同一航班同一行及前後兩行的乘客均被列為緊密接觸者，需要送往隔離營。病人於本月二十日曾入住沙田帝逸酒店，因此中心正追蹤一名在沙田帝逸酒店的職員，他曾為病人執房。

至於首宗確診個案，衞生署追蹤下，發現該名三十九歲內地男病人有四十六名非密切接觸者，當中六人出現相關病徵，被列為懷疑個案。他亦有八名密切接觸者，當中三人在港，被送往隔離營，另外五人則已不在香港。醫院管理局質素及安全總監鍾健禮表示，公立醫院的五百張隔離病床有一半已佔用，病房有六成被佔用，情況令人擔心，故醫管局正計劃農曆新年後兩周內減少非緊急服務。

截至昨日，公立醫院接收了四十一宗武漢肺炎懷疑個案，年齡介乎五個月大至八十六歲。疫情殺入香港，第二名確診患者居住的馬鞍山天宇海，大部分居民出入都戴口罩，保安員每小時消毒扶手等公共設施。

消息指，一名駐守東九龍交通部的警員，數日前放假，回深圳福田探望妻子，返港後發燒，前日入住仁濟醫院隔離病房，正等候測試結果，其曾駐守的東九龍行動基地，為安全計已加強清潔消毒。

另外，港大證實，按最新指引要求，安排一名學生到醫院檢查，該學生近期沒到訪武漢，但有咳嗽，兩星期前曾因其他傷患到深圳一間醫院求診。城大學生會則表示，昨晚約七時，醫護人員進入校園帶走一名懷疑染肺炎病人，校方回應稱，該學生本月十日由武漢返港，沒入住宿舍。

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