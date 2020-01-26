不滿撥暉明邨作隔離營　粉嶺居民堵路抗議

因應武漢肺炎的最新發展，政府昨日(25日)公布多項抗疫措施，包括把粉嶺未入伙的公屋暉明邨，作為臨時居所，視乎需要給予沒有病徵的緊密接觸者作隔離觀察，亦會考慮給予有需要的醫護人員入住。事件引起粉嶺居民的反對，由於暉明邨接近民居，與鄰近屋苑僅一條道路之隔，四周亦有中小學及幼稚園等，居民擔心倘疫症一旦在社區爆發，後果不堪設想。

據了解，今午(26日)近2時，有兩輛搬運公司的車輛駛入上址，疑似搬運工人戴上口罩在屋苑內聚集。現場所見，屋邨外圍架設圍欄，閒雜人不能任意進出。此外，有市民在對面的雍盛苑聚集，稍後搬來水馬等雜物堵塞暉明邨的路口，阻擋車輛入邨。

約下午4時許，數名北區區議員到現場了解及抗議。其中北區區議會主席羅庭德指，屋邨附近有7個大型屋苑、8間中小學及4間社區中心，對於政府突然決定將暉明邨劃作「隔離營」，未有諮詢居民的意見，區議員事前亦不知道政府的決定，直斥政府做法「離譜」。

區議員蔣旻正不滿政府未有打算封關，任由未知有否病毒的人士進入香港，另不滿政府欲將暉明邨用作隔離營，但事前未有作出諮詢，他指除區議員被蒙在鼓裏外，引述民政處專員是「睇電視先知」。北區區議會將就此事在星期三展開緊急會議。

蔣續稱，有附近的居民由昨晚開始留意到有貨車進出，並見到有人將床及毛巾等日常用品搬入邨，疑政府欲「快刀斬亂麻」。他希望政府：「最重要係封關，無理由一邊吸納更多嘅病源嚟香港，置市民安危於不顧」，又稱有人等上樓等近10年，終於有機會上樓，詎料屋邨被用作隔離，「市民有種被出賣感覺」。

此外，街坊亦聚集議論紛紛，不滿有關安排，有人坦言：「我哋理解到醫護人員嘅辛苦，但若果喺社區爆發，要幾多個醫護人員嚟救，肯定誇張過以前沙士好多倍，但依家醫院啲床位爆，根本負荷唔到」。亦有街坊不滿政府事前從未作諮詢，亦未有官員落區與街坊溝通。

至下午5時許，有住在附近的司機將貨車停泊在屋邨對開道路，阻擋其他車輛進入。約一小時後，有人在雍盛苑對開路旁堀磚，並將磚塊及單車等雜物搬出馬路。