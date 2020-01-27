港1名武漢肺炎確診者情況嚴重　增69宗呈報個案

香港至今出現8宗武漢肺炎確診個案，醫院管理局質素及安全總監鍾健禮今午(27日)在記者會表示，8人全部在瑪嘉烈醫院傳染病中心留醫，其中一名早前須用呼吸機的確診病人情況由穩定轉為嚴重，醫生已聯絡深切治療部了解是否需要進一步治療，其餘病人情況穩定。

鍾表示，截止今日中午12時，過去24小時新增69宗呈報個案，110名病人正接受隔離。呈報個案中有10宗涉及醫護及醫院員工，其中8人化驗結果為陰性，當中6人已出現回家，留院的員工情況穩定，其餘2人尚待報告。

另外，醫管局的負壓病床數目至中午12時增加663張，分布於353間病房，負壓病床的使用率為37.6%，負壓病房使用率為59.2%。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君則指，現時隔離營有28人入住，涉及20個單位，而8宗確診個案均能找到原因，與湖北個案有關，或與確診病人有密切接觸，形容本地暫未有社區蔓延迹象，當局會繼續密切留意廣東省等地有否社區蔓延迹象。她又指，除了戴口罩重要外，更重要的是洗手。