20小時2宗廁所爆炸案　警追緝炸彈狂徒

繼昨日(27日)凌晨2時許，明愛醫院急症室一個男廁有狂徒放置自製炸彈，並留言威脅醫護罷工後。相隔20小時即同日晚上10時許，油麻地佐敦道九龍佐治五世紀念公園一個傷殘人士廁所突然起火，消防趕至將火救熄，殘廁內的坐廁懷疑被炸毀，地上發現有疑爆炸品碎片，遂召爆炸品處理課人員到場調查，探員檢走一袋證物包括一個膠樽。經調查後，案件列縱火，正追查涉案人士下落。警方正調查兩宗案件有否關連，並追緝炸彈狂徒歸案。

明愛醫院急症室男廁昨日(27日)凌晨2時許，突然傳出兩下爆炸聲，冒出小量火光及大量白煙。在場警員首先到場並將火種撲熄。現場一個廁格坐廁邊緣陶瓷被炸毀，在廁格後方遺下一個長度約10厘米、直徑約15厘米的玻璃器皿，內有電線及電芯。爆炸品處理課人員到場，初步相信是一個自製炸彈，內有粉狀爆炸品，威力不算大。至於炸彈如何引爆及殺傷威力等，有待進一步化驗。現場受損毀面積約2乘2呎，事件中無人受傷，案件列作導致相當可能會危害生命或財產的爆炸，交由深水埗警區重案組接手調查。

據了解，事發後約3小時，有人於通訊軟件Telegram上發文，承認在明愛醫院裝設相關可疑物品。內文指出，現時武漢肺炎疫情嚴重，只有封閉關口才可以防堵疫情擴散。而今次裝置煙霧彈是作為第一次警告，及後將會放置「真正的炸彈」，要求所有醫護人員「不想死就立即罷工」，並透露下一步將針對關口行動，以迫使政府宣布與內地口岸封關防疫。警方正了解有人藉使用爆炸品威脅醫護人員，進一步跟進調查。近日因武漢肺炎肆虐，有醫護人員工會要求政府禁止經內地來港的旅客入境，否則周三(29日)將分階段發起罷工。