港府後天始停高鐵香港段　內地停個人遊來港簽注防武漢肺炎

武漢新型冠狀病毒肺炎疫情不斷擴散，特首林鄭月娥今午(28日)宣布多項防疫措施，為大幅度減少兩地往返人流，中央政府已同意會暫停發出個人遊的簽注，並會大幅縮減兩地海陸空交通服務，包括高鐵香港段、紅磡城際直通車、沙頭角及文錦渡口岸均暫停服務；與內地往來的航班亦會減半；尖沙咀及屯門前往澳門的渡輪碼頭的跨境渡輪服務暫停，並會減少跨境巴士的班次。措施由本月30日凌晨生效。

至於醫管局日前指非本地居民到公立醫院接受新型肺炎治療，可獲豁免醫療費用。林鄭月娥指留意到社會相當關注有關情況，決定因時制宜，向所有非本地居民收費，以免造成誘因，增加本地醫療系統的壓力。她又指，根據公共衞生政策，患有法定呈報傳染病的病人會被豁免醫療費用，是為了避免病人因考慮醫療費用而迴避治療，政策沿用多年，但今次考慮到要因時制宜，調整做法。

她亦呼籲港人盡快從內地回港，並在條件許可下，在回港14日內留在家中，如要外出要戴口罩，並不要再到有疫情的地方，亦不要因不用上班和上學多了外遊。政府亦已公布，政府公務員可以在明天起在家工作至2月2日，緊急服務會維持。她再呼籲市民在乘搭公共交通工具時戴口罩。

林鄭又指，正與中央政府商討，在安全和可行情況下，安排滯留湖北省的港人返港。目前內地有200名港人求助，全部與湖北省有關，主要是因為當地公共交通服務中斷而滯留當地，香港駐武漢經貿辦會提供協助。至於在港的湖北省居民，林鄭指未有準確數字，但相信有一定數量，政府會透過酒店業界、旅議會與大專院校聯絡他們，並將他們轉介衞生防護中心跟進。她又籲過去14日內到過湖北省的港人致電防護中心，尋求健康指示。

林鄭亦宣布放棄使用粉嶺暉明邨作為檢疫中心，又指未來一年將入伙的公共屋邨，亦不適合作為檢疫中心，目前沒有未入伙的公共屋邨在考慮作為檢疫中心之列。她期望機構配合，將度假營轉為檢疫設施，若沒有合適設施作為檢疫中心，最後就要採取家居隔離措施，社會要有心理準備，鄰居可能正接受家居隔離。

醫院管理局行政總裁高拔陞表示，過去24小時新增78宗呈報個案。