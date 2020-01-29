綠色先鋒：習慣走塑　自備容器撐環保消費

一眾大埔的小學生與家長自攜器皿買外賣，建立環保消費習慣。

農曆新年是與家人朋友團圓的節日，在飯局中聚首一堂之餘，如何可以增添環保意義呢？一眾大埔的小學生與家長帶同形形色色的飯壺等器皿，取代膠袋，走到熟悉社區為自己的聚餐「加餸」，希望在新一年建立環保消費習慣，把「走塑」融入生活，為環保出分力。

「一個叉燒紅腸飯，我帶咗飯盒呀，唔該裝落去。」7歲的石浩朗（朗朗）向店員邊說邊遞上一早預備的不銹鋼飯壺，店員亦笑咪咪接過飯壺，把飯餸放內。與此同時，不少發泡膠外賣飯盒陸續被賣出。但有多少人想過，這些發泡膠盒對環保的後遺症有多嚴重？

就讀新界婦孺福利會基督教銘恩小學的朗朗是首次自攜器皿買外賣，今次能打破習慣，是因為他與18位同學參加了由環保團體舉辦的「走塑團年飯」活動，到大埔社區嘗試自攜器皿買外賣，再回校一同用餐。器皿容量有限，同學們都絞盡腦汁，有同學把炒麵放底，再鋪上「炸兩」，避免要額外使用膠盒。

然而，走塑過程非人人順利，其中一個小男孩拿着長形膠盒喝凍檸茶，因「杯口」太闊，難以飲用，以致凍檸茶濺在身上。另一小女孩在長形保溫杯內倒出碗仔翅，顯得十分狼狽。女孩家長Yen笑着解釋自己是「走塑新手」，「本身想買粥，但去到間舖頭話因為個杯口太窄，佢個殼太大，倒唔到落去。」

育有兩女的Yen尷尬表示，平常去街市買菜都是交由家傭負責，不講求環保，自己外出購物時都是「貪方便」。參加今次活動，本是想提升女兒的環保意識，但過程中自己亦獲益不淺，日後外出買外賣會自備飯盒，「話唔定佢哋會裝多啲（餸）。」

有人剛起步，亦有人已成習慣。朗朗的媽媽石太自一、兩年前，知道塑膠對環境的影響後，開始減少使用膠袋，現時到街市買魚，亦會自備膠盒，「（魚販）佢哋一次會畀2、3個膠袋，但拎返嚟又用唔到，又濕又污糟，我哋都食幾多魚，所以帶個盒會好啲。」

綠色和平自去年9月開始，在大埔區推動「尋找走塑小店」計劃，現時有219間店舖提供走塑選項或折扣優惠，佔區內店舖8成。參與計劃的餃子店、燒味店、麵包店等門外會貼上「全城走塑」貼紙作識別。團體亦曾在沙田、鴨脷洲、灣仔、紅磡進行宣傳，現時全港大約有600間店舖加入「走塑行列」。

「因為好多膠都係喺日常生活產生，所以希望活動可以喺日常生活層面教大家點樣可以走塑。」綠色和平社區外展主任吳思敏指，走塑風氣愈趨成熟，希望來年加入「走塑行列」的店舖能增至1000間，提供更多選擇予有心走塑的消費者。

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