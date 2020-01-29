港多2人初步確診武漢肺炎　為武漢長者來港探親

武漢肺炎疫情持續擴散，香港目前已有8宗武漢肺炎確診個案。消息指，香港今(29日)再新增2宗新型冠狀病毒初步確診個案，患者的初步測試均呈陽性反應，目前在瑪麗醫院隔離治療，正等候覆檢結果。據了解，患者在港期間曾前往國際金融中心(ifc)。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，該2名新增患者為73歲女子及72歲男子，均為武漢居民，來港探親，2人上周三(22日)乘坐國泰港龍航班KA853抵港，之後入住過2間本地酒店。其後2人昨日(28日)因發病而送院，女病人發燒，男患者肺部有花。

目前8宗確診及2宗初步確診個案中，涉及3對夫婦，其年紀比較大，或與長者易受影響有關，呼籲長者減少外出，在人多地方戴口罩。檢疫中心有36人正隔離，使用了三分一名額。

醫院管理局總行政經理(感染及應急事務)莊慧敏表示，過去一日新增56宗呈報個案，累積個案增至585宗，其中89人仍留院。確診的8人續在瑪嘉烈醫院留醫，當中7人情況穩定，1人嚴重，在深切治療部治療。有12宗呈報個案涉及醫護人員，當中10人已經出院，2人在屯門醫院留院，情況穩定。

莊又指，7個醫院聯網的化驗室預計在周六(2月1日)開始提供新型冠狀病毒的測試，希望能加快出報告，令病房流轉。被問到多名醫護請假，她指醫護請假有機制通報，如有需要會調派員工。她又稱，目前醫護的口罩採用ASTM標準第1級，適用於臨床服務，防菌和微粒率99%，與第2和3級的分別只在大力飛濺液體時有機會能通過口罩，但由於醫護在此時戴上眼罩，故已可保護。