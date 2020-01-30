元朗山下路辦駕駛學校　村民恐增加道路風險

村民在會上掛上白式底紅字「強烈反對在山下村設立駕駛學院」的橫額。（朱先儒攝）

現時本港四間運輸署指定駕駛學校，均屬同一公司營運，形成獨大局面。最近有營辦商欲加入市場，向城市規劃委員會呈交申請在元朗山下路辦駕駛學校，卻掀起山下村村民強烈反對，認為駕駛學校坐落於村民出進的必經之路山下路，擔心增加道路風險，埋下計時炸彈，打斷逾千名村民的交通命脈，加上學車路線途經唐人新村交匯處，勢必令交通進一步擠塞，城規會原本暫定1月17日審議相關申請，及後申請人提出延期審議。

申請人安佳駕駛學院有限公司最近向城規會申請，建議在元朗山下路丈量約份第120約地段第2620號餘段（部分）一幅佔地4138平方米的地皮擬議作臨時駕駛學院。規劃署指有關地段屬「露天貯物」地帶。城規會在諮詢期間收到263份公眾意見。

本報記者到現場視察，擬議臨時駕駛學院介乎唐人新村交匯處及山下路交界，該段山下路是一條雙線不分隔車道，道路非常狹窄，車輛進出頻繁，本報統計在周六傍晚非繁忙時段，3分鐘已有至少60架車輛行經，當中不少屬重型車輛。該駕駛學院建議3條考車路線，其中兩條會途經元朗公園對開的公園南路及公園北，該處有兩間中學，亦有不少街坊在公園緩步跑，另一路線則繞過唐人新村交匯處，經朗天路再後返回山下路。

村民張定友指村民出入均依靠山下路，平日只有一條專線小巴路線進出，但經常因為塞車而脫班，繁忙時間更甚。另一村民張耀明指村內現時有1500至1600名村民，但近年村內一帶至少增至50個不同類型作業者營運，包括倉儲、建築材料、回收場、貨櫃場及汽車維修等，導致大量重型車輛進出，擔心山下路一帶設立駕駛學院，學車會與大型車輛「爭路」，更易釀成交通意外。

山下村1月4日晚舉行村民大會，安排安佳駕駛學院董事羅星航出席，約60名村民亦有出席會議，村民在會前掛上白式底紅字「強烈反對在山下村設立駕駛學院」的橫額，甫開始已充滿火藥味，期間羅回應指不會撤回方案後被趕離場。村民不滿村長偏幫營辦商，不斷爆粗指罵，擲水樽及反台，最後有人報警求助。

羅星航指法例上已規定早上7時半至9時半及下午4時半至7時半不准在街上學車，故學車不會加重繁忙時間的交通負荷，而且該公司承諾經過學校的考車路線，不會在3時半至8時出車，以免影響放學交通。他又指已委託專家作交通評估，相信不會對交通有所影響。

運輸署指由2015年至今，除上其申請外，均無接獲由營辦商自行提供用地的指定駕駛學校新申請，運輸署會提交意見予城規會考慮，並待城規會聽取各方面意見及批准相關土地可作駕駛學校用途後，考慮其指定駕駛學校的申請。至於安佳的規劃申請，需提交擬議位置一帶繁忙時間的車流量及相關的交通評估，以確認擬議用途會否對現有道路網絡的交通構成不可接受的影響。