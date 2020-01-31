多兩男女確診武漢肺炎　本港感染個案增至12宗

衞生署衞生防護中心（中心）今日(31日)正調查兩宗新增的新型冠狀病毒感染確診個案。第一宗個案涉及一名37歲女子，居於香港油麻地御金國峰，為第九及第十宗個案病人的女兒。她於1月28日出現咳嗽，昨日(30日)到伊利沙伯醫院求醫並入院接受隔離治療。病人現時情況穩定，其呼吸道樣本證實對新型冠狀病毒呈陽性反應。

衞生防護中心已即時展開流行病學調查及進行接觸者追蹤的工作。根據病人提供的資料，她於1月22日與父母一同入住香港W酒店至1月28日，其後一同到訪香港麗思卡爾頓酒店及香港四季酒店。她於1月28日陪同父母到瑪麗醫院後返家。初步調查顯示，她於潛伏期內沒有到濕街市或海鮮市場，亦沒有接觸野生動物或禽鳥。

第二宗個案涉及一名75歲男子，居於青衣長康邨康美樓。他於1月22日出現咳嗽及呼吸困難，1月24日到瑪嘉烈醫院求診並入院接受治療。病人的呼吸道樣本透過加強化驗室監測昨日證實對新型冠狀病毒呈陽性反應，現時情況穩定並在瑪嘉烈醫院接受隔離治療。

根據病人提供的資料，他去年12月30日至今年1月7日到訪廣東省順德，並於當地一診所求醫。他於1月10日至14日到訪澳門並即日往返。病人的太太、女兒及兒子沒有出現病徵，將被送往麥理浩夫人度假村接受隔離監測。衞生防護中心正跟進接觸者追蹤的工作。調查仍然進行中。

衞生防護中心會就個案通報世界衞生組織（世衞）、國家衞生健康委員會（國家衞健委）、廣東省衞生健康委員會和澳門衞生當局。

本港目前共錄得12宗確診個案。衞生防護中心正繼續進行流行病學調查及接觸者追蹤的工作，並密切監察數宗海外確診感染個案及進行相關的接觸者追蹤工作。

另外，衞生防護中心今日接獲台灣衞生當局確認一宗於1月26日確診的個案，並獲悉確診病人曾於1月25日乘坐中國南方航空CZ3097班機由廣州到台北，機上一名香港人被列為密切接觸者。

衞生防護中心會為密切接觸者安排檢疫，其他接觸者則會進行醫學監察。康樂及文化事務署轄下的麥理浩夫人度假村已啟動作檢疫中心，密切接觸者會送往麥理浩夫人度假村接受檢疫。