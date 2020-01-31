七旬港翁確診武漢肺炎　曾到海立方娛樂場

澳門衞生局疾控中心主任林松今(31日)交代香港及珠海確診俗稱武漢肺炎的新型冠狀病毒患者在澳門的行蹤。其中一名來自香港的75歲男患者未曾去過湖北，他於本月10日至14日連續5天，經港珠澳大橋即日來回港澳，在澳門期間曾到海立方娛樂場。現時未能確定他受感染的地方，亦未發現海立方有工作人員染病，當局會密切留意有關情況。

至於珠海昨日(30日)確診的個案，其中一名男患者是澳門第7名患者的丈夫，前日(29日)在內地發病。另一對父子於本月23日來澳門，期間入住永利皇宮酒店，2人先後於本月26日及27日離澳。確診的還包括一個3人家庭，患者是一對夫婦及女兒，他們本月22日經拱北口岸入境，入住喜來登酒店，2天後離澳，當局正進一步調查他們在澳門的行蹤。

衞生局局長李展潤表示，不排除澳門在未來一段時間，發生局限或廣泛社區傳播，呼籲採取更嚴格措施，延緩新型冠狀病毒疫情在社區傳播。

李稱，鄰近地區珠海和香港已出現與湖北無關的確診個案，不排除澳門社區內已出現本地感染個案，但因患者沒有症狀而未被發現。他希望市民做好心理準備，嚴格按政府指引執行防控措施，防止新型冠狀病毒在社區爆發。