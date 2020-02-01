衛生局不排除出現本地染武漢肺炎　擴大篩查對象

武漢新型冠狀病毒肺炎疫情持續。澳門衛生局表示，感染新型冠狀病毒患者症狀可能較輕微，或沒發燒，局方已因應情況擴大篩查對象，又指新型冠狀病毒比沙士更複雜，因症狀輕微，難以第一時間識別，傳播風險或較高，不排除未來出現本地感染情況，或現時可能已有本地感染，冀市民做好防範措施。

疾病預防控制中心主任林松交代珠海確診新型冠狀病毒患者在澳門的情況。其中，一名33歲的女患者上月10至19日曾到湖北省洪湖市探親，她聲稱期間沒去過武漢。返澳門後，上月20日出現頭痛，翌日到山頂醫院就診，因當時還未把武漢列為要篩查對象，而該女子也沒發燒，山頂醫院沒對她作進一步檢測，她在22至23日上班，昨日(1月31日)在珠海確診。

另一名44歲的男患者常居珠海，他上月29日發燒，他的同住室友在他發病前已有徵狀，初步懷疑他被室友傳染機會較高，目前室友已在內地做檢測。

至於山頂醫院發生一名河南非法入境男子逃脫事件，山頂醫院醫務主任李偉成表示，該名40多歲河南男子經檢測，新型冠狀病毒第2次檢測呈陰性，男子已交回警方處理。

今日截至下午3時，澳門累計有140宗疑似病例，已確診新型冠狀病毒的7名患者屬輕症，仍未治愈出院，有21人正在路環高頂公共衞生臨床中心受醫學隔離觀察，其中19人列為密切接觸者，沒有症狀及發燒；有2宗仍待排除個案。至於在皇庭海景酒店有4人送到山頂醫院急診部接受醫學檢查。