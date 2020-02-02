我有正能量：義修耆樂　銀齡義工化身輪椅拯救隊

行動不便的長者，往往要依靠輪椅才能出門。一旦輪椅出現問題，長者可能要留在家中，影響生活。一班銀齡義工不忍長者輪椅故障時寸步難行，於是化身成為輪椅拯救隊，出動為有需要的長者修復輪椅，更加會進行家訪，了解他們的生活需要，令長者倍感溫暖，而義工透過活動貢獻社會，從中得到滿足感。

已退休的Raymond是義工隊成員之一，退休後一直想回饋社會，加上自己一向對修理機器感興趣，因而成為義工，「我去咗好多地方上門整輪椅，見到好多老人家成日喺屋企，家人要返工，所以輪椅對佢哋嚟講好重要，如果唔係，連落樓下都唔得。」Raymond又表示，曾經遇過有受助人沒有金錢維修輪椅或買步行架，因而極少出街，只能留在家中，終日與牆壁相對。

李婆婆因為腳痛，不善於行，要用輪椅代步到街市買餸，但幾個月前婆婆的輪椅運作出現問題，「我要自己推，轉彎又唔順，要好大力先得，大力嘅話我手又會好痛。」經Raymond「問診」及為輪椅進行「解剖」後，立刻發現問題所在，「通常都係頭髮攝咗入轆，或者個臼位鬆咗。」Raymond又進一步檢查輪椅結構、扶手及腳踏，為車輪軸加上潤滑機油。

「細心都好重要，肯行多一步，老人家已經好開心。」另一位義工張先生表示，為長者修理輪椅之外，更加要用心去對待長者，上門探訪時會順道幫長者做簡單維修，想令他們感受到關懷。

義工維修輪椅功夫了得，原來是受過專業訓練。「賽馬會耆義樂輪計劃」招募50歲以上的退休「年輕」長者為義工，並為他們進行培訓。香港輪椅輔助隊、協助推行計劃的社會工作者吳偉豪表示，剛剛退休的人士，相對有時間及體力，亦有一定的學習能力，「佢哋都願意為社會出一分力，同時可以獲得滿足感。」

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