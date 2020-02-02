政黨設街站集市民簽名　聲援醫護罷工促封關

武漢疫情嚴峻，醫護界工會醫管局員工陣線昨日(1日)大比數通過罷工，以要求政府全面封關。有政黨今(2日)在港鐵沿線逾20個地點設立街站，發起簽名運動，讓市民聯署支持醫護罷工，要求立即封關。

北區區議員郭㙟豐表示，北區與兩大邊境管制站羅湖和落馬洲接壤，若武漢肺炎在本地社區爆發，北區必定首當其衝，加上政府至今仍拒絕封關，每日平均仍有逾2萬內地旅客進出香港，情況令人擔心。他希望政府可盡早封關，以切斷武漢肺炎的病毒傳播鏈。

立法會議員林卓廷表示，自疫情爆發以來，多名醫學專家及大量醫護界人士要求政府「全面封關」以降低疫情擴散風險，政府卻漠視民間的強烈訴求，來自內地的病人有途徑湧港，市民健康因而受到威脅。現時醫護承受巨大壓力，而民主黨對政府漠視民意拒不封關，感到極度憤怒。他指市民和醫護的性命至關重要，無政治因素需要考慮，呼籲政府不要再因政治考慮而拖慢抗疫工作。

他續指，香港政府的抗疫工作較鄰近地區的政府落後，又未能保障市面上有穩定的口罩供應，甚至至今仍拒絕呼籲全民戴口罩。林預計今日將得到相當多市民的簽名，又表示在醫護罷工期間，該黨會聯合其他界別，一同支援醫護的行動。