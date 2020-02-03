港澳海上客運明晨暫停　暫不考慮關閉口岸

港府因應武漢肺炎疫情宣布明日凌晨(4日)起，關閉包括羅湖、落馬洲支線、落馬洲皇崗和港澳碼頭4個口岸的運作，澳門當局表示暫時不會考慮關閉口岸，但稱已為情況作最壞打算；海事部門表示港澳兩地的海上客運服務將於明晨起暫停。

澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心副主席、社會文化司司長歐陽瑜認為，澳門與香港情況不一樣，除外僱人士外，亦有澳門市民於珠海居住，重申根據法律亦不可限制居民的出入境自由。她指現時關閘口岸已提早關閉，但人流轉至包括跨工區口岸、蓮花口岸等其他口岸，認為要考量的是如何減少過關人數，又稱正與企業協調，相信這幾天會有安排。

她補充，當局會密切跟進疫情發展研判，不排除之後會推出進一步的防疫措施，已為最壞情況打算，但認為現時並非合適公布時間，她亦希望無須推出相關措施，重申澳門暫時不會考慮封關。

澳門海事及水務局表示，因應港府宣布將暫停多個跨境口岸的運作，2月4日凌晨零時起，除機場線外，港澳兩地的海上客運服務將暫停。局方稱，已要求船公司透過多渠道公布相關停運資訊，包括於網頁發布和在碼頭張貼告示等，並需妥善處理已預售船票的退票事宜。