綠色先鋒：清徑義工每周出動　回復山野美麗　

香港擁有壯麗的自然風景，行山遠足成為熱門的休閒活動，一邊欣賞大自然，更可強身健體。惟行山人士或貪圖一時方便，隨意丟棄垃圾，各式各樣的垃圾遍布山野，污染香港的郊野景色。一班熱愛山野的有心人，每周兩次為郊野打掃，希望感染山友「自己垃圾，自己帶走」，好好保護香港人的後花園。

新年伊始，團體「清徑先鋒」舉辦「清徑」活動，由荃灣川龍出發沿路為山野大掃除。聽過今次活動的隊長解說後，一行45人浩浩蕩蕩上山。每人都戴上手套，手執垃圾夾及垃圾袋，將山徑一旁垃圾拾起，當中不乏膠袋、食物包裝，甚至有用過的口罩被掛在樹枝上。義工會將膠樽中剩餘的水倒走，再特別收集起來，以便回收。攀過大小山坡，穿過林木，再沿大帽山道到大帽山扶輪公園，義工共收集到39公斤的垃圾。

70歲的Steve是團體的元老級人馬，已有幾十年的行山習慣，攀過香港不同的山峰。3年前加入義工團體，除了增強體魄，為行山賦上另一重意義，「一向都好鍾意行山，發掘香港靚嘅地方。」但隨着愈來愈多人行山，Steve發現山野間的垃圾隨之增加，故成為義工，希望盡自己一分力改善環境。「有啲人會誤會，以為橙皮、紙巾會自己分解，所以隨手就丟。亦都有啲清潔工會將一袋袋垃圾丟落山。」活動當日Steve執拾到一架手推車及一個大蒸餾水樽，「我哋係想生命影響生命，希望啲行山客見到我哋執垃圾，會帶走自己嘅垃圾，要大家自律先可以解決問題。」

「清徑先鋒」於2017年正式成立，現逢周日、二都會與一眾成員游走山徑清理垃圾。創辦人李正表示，當初與山友開始清理垃圾，發現人寡力薄，「幾個人一路行一路執，幾個袋都裝滿，都仲有好多垃圾。」成立團體，是希望凝聚一班志同道合的朋友，合力回復山野的美麗。李又指，根據活動參與人數及垃圾量的比較，2019年的垃圾較2018年相對略為減少，「係向好個方面發展，希望2020年會繼續愈來愈少！」

為了舉辦更多活動，「清徑先鋒」創辦人李正特意為團體設隊長訓練班，希望各隊長可以帶更多山友義工到不同地方清理垃圾，「好早期我同另一個都有經山藝訓練嘅山友帶隊，一星期一次都尚可應付，但之後愈來愈多成員，都想一星期可以行多幾次，所以就訓練一啲平時參與得比較多，體能好又有領導質素嘅成員做隊長帶隊。」

Ivy去年參加了隊長訓練班，經過4堂理論課、2堂實習課，以及考試之後，成為了清徑的隊長。「每一次活動前，我哋都會先評估山徑嘅難度係幾多星，再去同參加者講解要注意嘅地方。」Ivy又指，活動會有至少兩個隊長，一頭一尾「包抄」，「我哋會確保山友嘅安全，睇住每一位，另外訓練班都會教到我哋急救知識，每個隊長都會隨身有一個急救包，以備不時之需。」

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