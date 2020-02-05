網上謠傳紙巾將陷短缺　市民盲搶超市排長龍

香港確診武漢肺炎的個案增至21宗，市民為自保選擇留在家中，不少超級市場今日(5日)再出現搶糧潮，食米、罐頭、即食麵、餅乾等一掃而空，而防疫用品，包括消毒濕紙巾等同樣被搶購，全城陷入肺炎慌。網上流傳紙巾供應會因內地紙巾廠商未能復工而陷入短缺，但有超市澄清網上流傳並不屬實。

東網記者今(5日)到沙田、天水圍等地的超市視察，其中位於沙田的超市大排長龍，不少市民一袋二袋離開，超市內的廁紙成為搶購重點，而食米、蔬菜、即食麵均被搶購。另外，位於天水圍新北江商場的超市同樣大排長龍，貨架上的食米、廁紙、即食麵均空空如也。其他防疫用品，如漂白水、洗潔精、洗地水等同樣成為搶物資的重災區。

市民丁先生指，自從疫情爆發後減少外出，但會定期到超市掃貨，今次主要購買日用品，惟超市內的紙巾被掃光，因有傳會無紙巾到港。他形容，如果政府防疫措施一百分滿分，只會給予一分。

市民梁小姐指，朋友傳訊息指即將沒有紙巾供應，故到超市購買，希望政府確保日用品供應，「唔好一時要搶口罩，一時要搶米，一時又話要搶紙巾」。

惠康回應指，有關網上謠傳惠康部分產品缺貨的消息，惠康現特此澄清實屬流言。由於部分產品需求急升，惠康正與供應商保持緊密聯繫，致力為顧客提供充足及多元化的產品選擇。

百佳超級市場回應指，現時廁紙供應仍然穩定，相信農曆新年假期完結，供應商陸續營業後，各類產品供應將更加充足。

在港紙巾用品市佔率達36.5%的維達集團，其發言人表示，集團不同的工廠會在本周或下周復工，並無停廠計劃。該集團得知近日超市的紙巾貨源比較緊張，可能是農曆新年剛結束，物流才剛復工，現在正常補貨中，確保市場有充足的供應量，滿足市民需要。