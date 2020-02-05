警破家庭式偽鈔集團拘3人　假鈔質素低劣易識辨

西九龍總區刑事部探員，今日(5日)清晨時分在旺角區截查一名37歲本地女子，在她身上檢獲總值10萬港元的偽鈔，均為面值500元「大牛」，來自2間不同的發鈔銀行，分別有3組不同的鈔票序號，遂將她拘捕。

警方其後再前往旺角一個單位進行突擊搜查，在單位內再檢獲總面值12萬4千5百港元偽鈔，另發現小量毒品及吸食毒品工具，再拘捕1男1女，分別29及45歲。被捕3人俱為無業，分別涉嫌管有偽鈔、藏毒及管有吸食毒品工具。

西九龍總區反三合會行動組總督察楊新邦表示，根據偽鈔質素及現場檢獲的證據推斷，該些偽鈔俱為自家製，相信行動已成功拘捕製作偽鈔人士，阻截偽鈔流入市面，呼籲市民如需要進行大額現金交易時，應檢查每一張鈔票是否有防偽特徵。

商業罪案調查科偽鈔專家鄧舜仁總督察指出，以2018年推出的500元面值真鈔為例，右上角有動感光亮圖案，以及鈔票內藏一條開窗式金屬線，當在燈光下細看時，可以用肉眼見到圖案及金屬線的圓環移動，另有傳統防偽特徵包括隱藏銀碼、水印、凹凸手感及螢光對應銀碼，而今次檢獲的偽鈔以噴墨式打印機製造，質素低劣、紙質平滑，相信市民只要熟悉相關主要防偽特徵，便能輕易分辦真假。