醫護工會投票決定會否續罷工　或延長5日至下周三

已簽到的醫護人員聚集於醫管局總部建築物內。(林希孺攝)

【11:14】由於現場人數眾多，主席余慧明要求開放總部大堂樓梯位，但向醫管局人員要求不果，余自行動手移除原本於樓梯上的膠鍊，供會員於樓梯靜坐，局方保安見狀未有阻止。其後余慧明要求醫管局高層到場展開對話。

醫護界罷工踏入第五日，醫管局員工陣線將於今日(7日)繼續與醫院管理局開會，並會進行會員投票，決定是否延長罷工。工會今早於醫管局總部進行會員罷工簽到點名，早上10時許，簽到站已排起長長人龍，已簽到的醫護人員逗留於總部建築物內，現場人群已聚集近400人。

工會主席余慧明表示，將舉行網上投票收集會員意見，截止時間為今午4時，若投票結果顯示有超過6000人承諾繼續參與罷工，暫定罷工行動會延長5日至下周三(12日)。

余慧明表示昨日約6400名會員參與罷工，過去4日共約8400會員曾參與罷工，目前工會會員人數已逾2萬人。余強調醫護罷工並非只為爭取封關及更多保護裝備，而是為了港人性命而齊心抗疫。