九巴削班次司機成出氣袋　工會不滿減收入擬工業行動

九巴因應防疫情況及載客量變化，削減巴士班次，香港汽車交通運輸業總工會九龍巴士分會主任黎兆聰指，九巴明天(8日)推行削班，大線班次延長至30分鐘一班，細線班次延長至50分鐘一班，管理層卻未有減薪，肥上瘦下。工會收回7000名會員問卷，83%人反對新措施令員工「零補水」，工會要求與管理層談判，不排除發動工業行動，按章工作。

他指，九巴明天正式削減班次，但昨(6日)晨11時部分路線已削班，11K號巴士班次由原來15至20分鐘，延長至30分鐘一班，7號巴士班次由15分鐘延長至25分鐘一班，因乘客並不知道班次減，車長變成出氣袋，被乘客指駡，感到憤怒，工會收到數十宗投訴。

黎指，九巴員工有近1萬人，九巴分會會員佔8000人，超過8成員工受削班影響收入，包括站長、工程部及車長都無補水，收入將減少4000港元至10000港元。昨晚九巴發出明天縮班後的車長更表，有車長原定早上5時40分開工，下午3時收工，但新更表押後至早上9時50分開工，下午6時收工，完全打亂車長的休息及照顧家庭安排。

黎指，公司推出新措施前未有諮詢工會，工會已向公司反映員工不滿，並提出全體員工每日有1小時補水或推出自願無薪假，要求公司明日回覆，否則再向員工發出問卷，了解對工業行動意向。東網正向九巴查詢，未有回覆。