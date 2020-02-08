探射燈：疫暴拍門前景灰暗　港人淒涼爭住移民

反修例風波致政局不穩，港府無能對付武漢肺炎疫情，港人移民意欲急增。移民顧問指近日不少人「唔想日日撲口罩」打算移民，落實移民申請急增4倍。去年下半年申請良民證較前年同期升60%，學者直指港人對政府管治失去信心，憂慮局勢動盪加上生活質素每況愈下，心痛思離。

年約40歲的陳先生早在2年半前就着手搞移民，他坦言看淡本港未來，見有移民中介公司推廣葡萄牙「黃金簽證」移民計劃，聲稱只要在當地買樓、不必坐移民監，決定一家3口繳交約70萬歐元參加計劃，希望為女兒將來升學鋪路；至去年起反修例風波不斷，更加速他移民決心。美籍港人關先生回流香港7年，眼見政府政策非以港人為本，加上去年反修例風波激發，決定搬回美國生活。

「封個關都慢幾拍，市民睇到政府點做嘢都會自己去比較。」地球村首席移民教育總監孫政指，去年下半年有關移民的查詢較前年同期急增1.5倍至2倍，落實申請的更增加2至3倍，受近日疫情影響再度升溫。「其實好多市民本身都有移民念頭，社會運動同肺炎係一股推動力。」

「有啲客話唔想每日撲口罩。」加拿大移民顧問協會正式成員兼持牌移民顧問陳小儀表示，去年下半年起無論是加籍港人回流加拿大，還是查詢或落實移民計劃的人數均有明顯上升，其中落實移民的人數較前年同期急增4倍。陳又指，時局混亂打擊市民留港意欲，近來疫情引發市民對自身安全的憂慮，擔心本港人口稠密使病毒更易傳播。

警方在去年下半年接獲約2.3萬宗可作申請移民、俗稱良民證的無犯罪紀錄證明書，較前年同期急升約60%。根據台灣內政部移民署數字，香港居民獲批居留許可人數，由前年的4100多，上升40%至去年的逾5800人。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強稱，港人要移民離不開兩大因素，其一是過去半年以來的反修例運動令年輕人對政府管治信心進一步下滑，另一因素則與港人生活質素每況愈下有關，居住環境狹窄，生活成本高昂，加上社會福利及晚年生活無保障，移民變成許多市民為自己及下一代改善生活的目標。

議員柯創盛表示，港人最期望社會穩定，然而過去半年的社會動盪令市民對特區政府深感失望，近日肺炎來襲更顯示政府管治無能，任由全城口罩供應緊張卻未能推出有效措施解決，市民失望移民亦屬合理。柯直言，人才若再進一步流失，將削弱本港競爭力，呼籲政府急市民所急。

-----------------------

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！

立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！